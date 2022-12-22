Рогозин рассказал, как получил ранение на «рабочей встрече» в ресторане

Опубликовано: 22.12.2022 11:23 , Обновлено: 19.01.2023

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что делал в ресторане в Донецке во время обстрела и своем ранении. А в Сети появились видео с места событий и комментарии экспертов.

По словам Рогозина, в момент обстрела он был на рабочей встрече, «узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений».

[info_b]Ранее СМИ писали, что экс-главу «Роскосмоса» ранили в ресторане «Шеш-Беш», где он отмечал свой день рождения (ему в среду исполнилось 59 лет). Также пострадал глава правительства самопровозглашенной ДНР Виталий Хоценко. [/info_b]

Рогозин заявил, что жил в гостинице «все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место».

«Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм», — считает экс-глава «Роскосмоса».

Рогозин также сообщил, что металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше его правой лопатки.

Кстати, в связи со случившимся авторы телеграм-канала «Агентство Новости» отметили, что «удар по ресторану, где Рогозин отмечал день рождения, показал возможности украинской разведки в Донецке».

«Кто-то точно знал, куда бить. Разведка, стоявшая за ударом, производит впечатление», – написал военный эксперт Конрад Музыка.

В свою очередь глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что при обстреле гостиницы в Донецке погибли два человека. По его словам, Хоценко и Рогозину, которые были ранены, повезло.

Тем временем в российских телеграм-канала появились видео после обстрела ресторана «Шеш-Беш»:

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Ранение Рогозина прокомментировал и «экс-министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков).

«Уважаемые киевские партнёры вновь продемонстрировали, что цинично не намерены признавать ни чьи заслуги в изумительной подготовке ВКС РФ к текущей «СВО». И не смотря на то, что господин Рогозин внес колоссальный вклад в отсутствие у нас космической разведки — даже ему не дали спокойно отметить 59-й день рождения в скромном фронтовом ресторане «Шеш-Беш», — написал он в своих соцсетях.

По его мнению, «если-бы кремлевские гномы умели учиться на чужих уроках — я-бы им порекомендовал что-нибудь в данной связи. Но они совершенно необучаемы. Поэтому и мне больше добавить нечего. Разве что посоветовать — „при посещении фронта“ — проводить время и праздники не в донецких, а в ростовских ресторанах — оно пока безопаснее».