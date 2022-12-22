Опубликовано: 22.12.2022 14:25 , Обновлено: 19.01.2023

Госпогранслужба Украины заявила, что удар по ресторану, где экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин то ли отмечал день рождения, то ли проводил "рабочую встречу в узком кругу", был "уведомлением" о незаконном пересечении границы Украины.

“На днях Государственная пограничная служба установила, что гражданин России Рогозин Д. незаконно пересек украинскую границу, и обнаружила его местонахождение на временно оккупированной россией территории в Донецкой области. Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его передали во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи”, - говорится в сообщении.

“Обязаны посещать”

В Кремле, кажется, не сильно пожалели Дмитрия Рогозина, который, по некоторым данным, получил ранение в ягодицу. Дмитрий песков 22 декабря заявил, что российские чиновники обязаны посещать “новые регионы РФ”, несмотря на риски.

Сам Рогозин отрицает ранние ниже спины, а визит в ресторан назвал “рабочей встречей”. Однако ему не поверили даже в среде поддерживающих втолкние в России в Украину.

“Прочитал, что Рогозин заявил о проведении в ресторане «Шеш-Беш» в свой день рождения рабочего совещания, во время которого он и был ранен. Не смею оспаривать истинность данного утверждения - господин Рогозин известен своей кристальной честностью. И ему теперь полагается медаль…. Или даже орден. Ведь если бы ранение было получено в рамках попойки с приятелями - это была-бы личная проблема, а то и просто глупость. Но если речь о совещании - то все совсем по-другому… на работе пострадал человек!”, - написал бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин Стрелков.

В результате обстрела ресторана, где находился в той или иной роли Дмитрий Рогозин, сообщили о таких последствиях: