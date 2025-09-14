Ради удовольствия или на продукты? Большинство немцев стали чаще брать в долг и кредиты

Опубликовано: 14.09.2025 14:17 , Обновлено: 14.09.2025

Результаты исследования, проведённого Институтом Сивея по заказу международного банка Barclays, показали, что более половины жителей Германии моложе 50 лет брали деньги в долг за последние 24 месяца – в основном у родственников (44%), но также и в банках (40%). Причем в большинстве случаев они это делали на покрытие повседневных расходов.

Наибольшее число людей, взявших деньги в долг за последние 24 месяца, составили люди в возрасте 18–29 лет (60,4%). В этой группе большинство респондентов признались, что брали деньги в долг не только для удовольствия. Более трети (36,2%) назвали причиной своих долгов повседневные нужды.

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Респонденты рассказали, что помимо расходов на автомобиль (27%), они тратили заёмные средства в основном покупки продуктов питания (26,6%), или для других потребительских целей, например, покупки одежды (21,4%). Каждый шестой респондент (17,6%) признался, что брал в долг не из необходимости, а ради удовольствия.

Тем временем, в августе инфляция в Германии достигла 2,2%, а по мнению экспертов, в ближайшие месяцы темпы роста цен сохранятся на уровне выше 2%.

Что касается сумм, которые немцы берут в долг, то они отличаются в зависимости от возраста. Среди лиц моложе 30 лет небольшие, по меркам Германии, суммы до 200 евро встречались чаще всего (28,8%). Каждый четвёртый респондент (25,9%) признался, что брал в долг от 1001 до 5000 евро.

Почти треть участников опроса (31,9%) считают, что им также придётся взять в долг в течение следующих 24 месяцев.

В Беларуси такие исследования не публиковались, а значит сравнить показатели будет сложно. Тем не менее, согласно данным Нацбанка, общая сумма задолженности по кредитам для физлиц в Беларуси на 1 августа перевалила за 28,192 млрд рублей. Это исторический рекорд за все время проведения наблюдений, сообщило издание Banki24.

При этом за последние 12 месяцев сумма задолженности выросла на 20,6%. Потребительские кредиты выросли на 31,8% до 11,113 млрд рублей, а жилищные — на 14,3% до 16,877 млрд рублей.

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