Нацбанк объяснил, в каких онлайн-сервисах белорусам можно взять деньги в кредит без риска обмана

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Опубликовано: 09.09.2025 10:36 , Обновлено: 09.09.2025

Пресс-служба Национального банка обратилась к белорусам с информацией о сервисах онлайн-заимствований, которые активно рекламируют свои услуги в Сети. Финансовый регулятор уточнил, в каких из них белорусы могут смело брать деньги взаймы, а чьи услуги грозят не только к финансовыми потерями, но и проблемами с законом.

В Нацбанке констатировали, что в последнее время в интернете “фиксируется деятельность незаконных сервисов онлайн-заимствования”. Они предлагают физическим лицам на первый взгляд весьма удобную схему кредитования - оформить договор займа можно, не выходя из дома, в режиме онлайн, и при их же посредничестве проводить онлайн-расчеты с помощью кредитных средств.

Однако в Нацбанке предупредили: такая финансовая деятельность в Беларуси строго зарегулирована. Заключать в режиме онлайн договоры займа денежных средств посредством специализированных сервисов у нас в стране имеют право только операторы сервисов онлайн-заимствования . Все коммерческие организации, которые относятся к этой категории операторов, в обязательном порядке проходят процедуру госрегистрации. После этого информацию о них вносят в соответствующий реестр.

Поэтому прежде, чем оформить онлайн-кредит, в Нацбанке рекомендовали свериться в этим реестром, чтобы убедиться в законности деятельности конкретного онлайн-сервиса.

[inf]Ознакомиться с реестром операторов можно на официальном сайте Национального банка по ссылке. По состоянию на 9 сентября, в списке операторов, которым разрешено работать с сервисами онлайн-заимствования, всего 5 компаний.[/inf]

“Деятельность организаций, не включенных в указанный реестр, является незаконной. Использование гражданами услуг незарегистрированных операторов сервисов онлайн-заимствования может привести не только к финансовым потерям, но и к рискам вовлечения в различные мошеннические схемы”, - предостерегли в Нацбанке.

Ранее Telegraf.news рассказал, что сам Национальный банк Беларуси взял курс на активное внедрение будущего цифрового белорусского рубля. Первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров заявил, что вся нормативная и техническая база для его внедрения будет готова к концу следующего года.

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