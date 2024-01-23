«Ради спасения» – ЦРУ призвало россиян к сотрудничеству

Опубликовано: 23.01.2024 11:12 , Обновлено: 23.01.2024

Центральное разведывательное управление США опубликовало в соцсети Х, в YouTube и в Телеграме видеоролик под названием «Почему я связался с ЦРУ: ради Родины». Формат видео – монолог, скорее всего, вымышленного 35-летнего россиянина, бывшего десантника, который ныне служит в ГРУ. Он говорит, что был воспитан отцом в традициях патриотизма и любви к Родине, но в какой-то момент «прозрел и понял, что Россию разъедают коррупция и кумовство». И далее – в том же духе, уже ради «спасения сына» и – созревшее решение вступить в борьбу «с внутренним врагом».

Упор в ролике сделали на том, что россиянин «не предает Россию, а хочет ее спасти ради сына, чтобы он жил в стране, где смелость и труд будут оцениваться по достоинству».

«Люди, которые вас окружают, возможно, не хотят слышать правду. Мы хотим», – так заканчивается видео, а титры в конце призывают связаться с ЦРУ.

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Надо сказать, что такую кампанию ЦРУ ведет уже давно.

Прошлым летом в ходе своего визита в Великобританию директор ЦРУ Уильям Бернс заявил:

«Недовольство войной будет и дальше разъедать российское руководство, несмотря на непрекращающуюся накачку общества государственной пропагандой и репрессии инакомыслящих. Это недовольство создает уникальную возможность для нас в ЦРУ, нашей основной разведывательной службе. Мы не позволим ей пропадать зря».

Как рассказал тогда Бернс, первое такое опубликованное видео посмотрели 2,5 миллиона человек. Однако не сообщил, сколько из них связались с ЦРУ.

[info_b]Официальный аккаунт ЦРУ в X насчитывает почти 3,5 миллиона подписчиков и используется в том числе для поиска людей, готовых сотрудничать с американской разведкой.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, как глава Комитета госбезопасности РБ Иван Тертель рассказал о работе контрразведки в Беларуси. По его словам, ведомство “фиксирует прибытие иностранных дипломатов, иногда разведчиков с различными целями”, которые затем “активно передвигаются по Минску”. При этом руководитель КГБ отметил у них “интересную реакцию” на ситуацию горожан.

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