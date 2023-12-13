"Недавно были сотрудники ЦРУ" - Глава КГБ заявил об "очень активных перемещениях" по Минску "иностранных разведчиков"
Глава Комитета госбезопасности Иван Тертель рассказал о работе контрразведки в Беларуси. По его словам, ведомство "фиксирует прибытие иностранных дипломатов, иногда разведчиков с различными целями", которые затем "активно передвигаются по Минску". При этом руководитель КГБ отметил у них "интересную реакцию" на ситуацию горожан.
“У них интересная реакция, когда они посещают Минск, различные объекты. Недавно были сотрудники ЦРУ и очень активно перемещались по Минску. И удивление у них вызывает тот факт, что народ не голодает, транспорт работает, люди живут своей жизнью”, - процитировала главу КГБ госагентство БелТА.
По словам Тертеля, увиденное “вызывает диссонанс с той информацией, теми представлениями, которые сложились в обществах западных государств”.
При этом “цели нашего противника”, по его словам, за последние три года не поменялись, а противостояние Беларуси с Западом “перешло в более скрытую фазу”.
“Мы констатируем, что Запад в реализации своей концепции, выработанной ранее в отношении Беларуси, зашел в тупик. Они это признают. В настоящее время тех целей, которые они пытались добиться в кратчайшие сроки, им достичь не удалось”, - заявил Тертель.
Он подчеркнул, что западные санкции не оказали должного давления на экономику Беларуси, как ожидали их инициаторы: страна продолжает “благополучно развиваться”, экономика диверсифицируется и переориентируется властями на другие страны, в том числе Китай, Ближний Восток, Африку.
“Это говорит о том, что цели, которые преследовал Запад, не были достигнуты”, - резюмировал Тертель.
Ранее Телеграф сообщил, что председатель Комитета государственной безопасности в мае этого года рассказал, что в ведомстве знают “конкретные цели конкретных лиц”, которые в ближайшее время предпримут попытки дестабилизировать ситуацию в стране.
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А летом в КГБ заявили, что располагают данными о сотрудниках иностранных спецслужб, которые “готовят террористические акты”, а также “разрабатывают планы вооруженного вторжения на территорию Республики Беларусь”. При этом замначальника Следственного управления КГБ Константин Бычек назвал конкретные страны и названия специальных подразделений, на базе которых якобы ведётся такая “подготовка боевиков”.
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