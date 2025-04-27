Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом "без предварительных условий" - Песков. Какое одно назвал Зеленский?

Опубликовано: 27.04.2025 10:20 , Обновлено: 27.04.2025

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков 26 апреля сказал, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом 25 апреля заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом "без предварительных условий". Эти переговоры прошли в Кремле. Президент Украины Владимир Зеленский ранее тоже заявил о готовности к "любому формату переговоров" с Москвой, но с одним условием.

“В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий”, - [link href=“https://ria.ru/20250426/putin-2013594537.html” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] Пескова российское агентство РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента РФ, раньше “Путин говорил об этом уже неоднократно”.

Встрече дал оценку президент США Дональд Трамп 25 апреля: “У Уиткоффа была хорошая встреча”. Он также считает, что “они [Киев и Москва. - прим. ред.] очень близки к соглашению, и обе стороны должны теперь встретиться на очень высоком уровне, чтобы “довести его до конца”. “Остановите кровопролитие сейчас”, - призвал Трамп.

Позиция Киева

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции сказал о переговорах с Москвой следующее: “Если россияне готовы к полному прекращению огня , после полного прекращения огня с пониманием, на какой срок, мы готовы к любому формату переговоров с ними”.

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При этом Зеленский считает, что россияне боятся прямых переговорах с Киевом, несмотря на намеки. По мнению украинского президента, такая позиция вызвана либо страхом Кремля, что США выйдут из переговорного процесса, либо, наоборот, желанием, чтобы Вашингтон все же перестал участвовать в переговорах.

Ранее Telegraf.news писал, что агентство Reuters опубликовало тексты двух документов, которые, по его утверждению, отражают содержание предложений по прекращению войны в Украине: одного, переданного, по данным агентства, посланником президента США европейским чиновникам в Париже 17 апреля, и второго, возникшего после консультаций украинских и европейских представителей в Лондоне 23 апреля.

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