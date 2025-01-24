Путин заявил, что войны в Украине могло и не быть. При каком условии?

Опубликовано: 24.01.2025 18:55 , Обновлено: 24.01.2025

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия» предположил, что полномасштабного конфликта в Украине можно было бы избежать, если бы Дональд Трамп остался президентом США в 2020 году. С чем ещё согласился Путин?

Более того, Путин согласился с Трампом в том, что у последнего тогда «украли победу».

Российский президент заявил, что у него всегда были «деловые», «прагматические» и «доверительные» отношения с нынешним президентом США.

Также он отметил, что Россия «никогда не отказывалась» от контактов с администрацией США, но «прежняя администрация от этих контактов отказалась».

Президент РФ выразил готовность к встрече с американским лидером, чтобы «опираясь на реалии сегодняшнего дня», обсудить вопросы, представляющие интерес для обеих стран. При этом он подчеркнул, что возможность встречи зависит от «решений и выбора» действующей администрации США.

А мирные переговоры?

Комментируя возможность переговоров по Украине, Путин назвал их «возможными», но указал на указ Владимира Зеленского (о запрете на переговоры с Путиным), который делает такие переговоры «нелегитимными». По мнению Путина, признание переговоров «нелегитимными» повлечёт за собой и нелегитимность их результатов.

Ранее, 23 января, на экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявил о желании «вскоре встретиться с президентом Путиным», чтобы «положить конец этой войне». Журналисты Telegraf.news об этом рассказывали.

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Среди мер, которые, по мнению Трампа, могут привести к «немедленному» завершению конфликта, он назвал просьбу к Саудовской Аравии и странам ОПЕК о снижении цен на нефть. Также Трамп заявлял о намерении ввести «высокие налоги, пошлины и санкции» на российские товары, если мирное соглашение не будет заключено в ближайшее время.

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