Путин подписал закон о борьбе с «наливайками». Что это такое?

Опубликовано: 14.02.2024 15:10 , Обновлено: 14.02.2024

Президент России подписал закон, который позволит в регионах бороться с так называемыми «наливайками». Региональные власти получат разрешение запретить продажу в таких заведениях пива и других слабоалкогольных напитков. В законодательном нововведении оговорено также ограничение по времени работы, по изготовлению напитков и по присвоению им названий.

[inf]«Наливайка» – разговорное название рюмочных, пивных и розничных магазинов, расположенных, как правило, в жилых домах. Главная особенность подобных точек – возможность получить спиртные и слабоалкогольные напитки на разлив.[/inf]

Как следует из официально опубликованного документа, теперь региональные власти могут запретить продажу в «наливайках» пива, а также других слабоалкогольных напитков, таких как сидр и медовуха. Запрет разрешили вводить в любых объектах общепита, которые находятся в многоквартирных домах и поблизости, кроме баров, ресторанов, кафе и буфетов. Также власти получили возможность регулировать время работы таких точек. И время продажи слабоалкогольных напитков – раньше это касалось только крепкого алкоголя.

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Кроме того, по новому закону запрещено изготавливать алкогольные напитки «путём добавления в пиво этилового спирта», если это не предусмотрено ГОСТом. Также нельзя давать этим напиткам вводящие в заблуждение названия, например «Мистер Сидр». Чтобы не допустить отравление людей суррогатом, пояснили в законе.

Еще один примечательный абзац из законодательной новации. Закон также освободил до 2025 года от ответственности розничных продавцов алкоголя из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей за нарушения в учете оборота алкогольной продукции и непредоставление информации в ЕГАИС.

Указано, что закон вступит в силу с 1 апреля.

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