Зеленский после «непростого» разговора с Трампом анонсировал срочный визит в США

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Опубликовано: 16.08.2025 11:35 , Обновлено: 16.08.2025

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «продолжительном и содержательном» телефонном разговоре с Дональдом Трампом, в котором также участвовали европейские политики. Стороны обсудили итоги саммита на Аляске, на котором Трамп встречался с Владимиром Путиным.

Как рассказал Зеленский, беседа с американским президентом сперва проходила в формате один на один, а затем к ней присоединились и другие участники. Общая длительность переговоров составила более полутора часов .

«Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора», — заявил глава Украины.

По данным журналиста Axios Барака Равида, разговор был «непростым». По его информации, главный итог, который Трамп донёс до собеседников, заключается в том, что Путин не заинтересован в простом прекращении огня, а «предпочитает всеобъемлющее соглашение об окончании войны».

«Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня», — процитировал журналист ответ Трампа на доводы Путина.

Обновлено Позже Трамп на своей странице в Truth Social фактически подтвердил эту информацию.

Трёхсторонний формат

Зеленский заявил, что Киев готов «работать максимально продуктивно ради мира» и поддерживает идею проведения нового саммита с участием президентов трёх стран.

«Мы поддерживаем предложение президента Трампа о трёхсторонней встрече Украина — Америка — Россия . Украина подчёркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трёхсторонний формат подходит для этого», — написал он.

Все детали, связанные с прекращением войны, Зеленский планирует обсудить с Трампом во время личной встречи в Вашингтоне в понедельник.

Кто участвовал в разговоре

В переговорах, помимо Зеленского и Трампа, участвовали лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши и Финляндии. Также к разговору присоединились генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Список участников звонка обнародовала Еврокомиссия.

Ранее журналисты Telegraf.news писали, что рассказали эксперты и зарубежные СМИ об итогах встречи Путина и Трампа.

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