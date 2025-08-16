Кто доминировал? Эксперт по языку тела разобрал жесты Трампа и Путина на саммите

🎤 Мнение

Опубликовано: 16.08.2025 17:45 , Обновлено: 16.08.2025

Доктор Питер Коллетт, эксперт по языку тела и психолог, в интервью Sky News заявил, что жесты Дональда Трампа ясно показывали, что сделка не состоится, вопреки его первоначальным «подлинным улыбкам».

По словам эксперта, уже в первом рукопожатии на красной дорожке было что анализировать. Владимир Путин первым протянул руку, что, по мнению Коллетта, демонстрировало его «энтузиазм и приверженность» моменту. В ходе рукопожатия президенты совершили не менее пяти «похлопываний по руке».

Похлопывания Трампа, как сказал эксперт, были «напоминанием о статусе» и его способом сказать, что «он здесь главный». Хотя Путин тоже ответил похлопыванием, Трамп оставил за собой последнее прикосновение.

«Высокодоминантные личности, особенно политики, всегда хотят, чтобы за ними остался последний штрих», — сказал Коллетт.

Путин победил в «мэнспрединге»

По мнению эксперта, когда президенты сели перед камерами, более доминирующим выглядел российский. Коллетт обратил внимание на так называемый «мэнспрединг» — манеру сидеть с широко расставленными ногами. «У Путина был гораздо более широкий размах, другими словами, он демонстрировал гораздо большее доминирование», — считает психолог.

О доминировании Путина Коллетту говорила и его осанка. «Несмотря на разницу в росте, Путин, хоть и невысокий, сидит прямо, выглядя очень уверенно, в то время как бедняга Трамп сгорблен и обращён внутрь себя», — добавил Коллетт, предположив, что Трампа «беспокоили его мысли».

Улыбки и жесты власти

В то же время эксперт отметил наличие «подлинных улыбок» у обоих в начале встречи. По его словам, они были искренними, так как задействовали мышцы вокруг глаз, что является признаком «настоящего удовольствия». Однако после переговоров Трамп предложил Путину «фальшивую улыбку, как вспышка фотоаппарата», что могло говорить о его презрении.

Во время передвижения Трамп клал руку на спину Путину. Коллетт трактовал этот жест не как вежливость, а как демонстрацию власти: «Это способ направлять другого человека в пространстве, и это делает тот, кто главнее, кто у власти».

Разочарование в глазах

После 2,5 часов переговоров за закрытыми дверями неудовлетворённость Трампа стала спикеру очевидной. Он пытался проявить то, что психологи называют «визуальным доминированием», избегая взгляда Путина. По мнению эксперта, это могло быть как попыткой утвердить власть, так и защитным механизмом, чтобы «убрать негативный стимул» от провала.

«Трампу не удалось добиться от Путина реальной уступки. Он смотрит в сторону, потому что не хочет напоминания о человеке, который не дал ему то, что он мог бы преподнести американской публике и миру», — считает Коллетт.

Ещё одним признаком недовольства, по его словам, были губы Трампа. Он несколько раз поджимал их, что означает «самоограничение». А форма рта, которую эксперт назвал «oxbow mouth» (рот в форме перевёрнутой дуги), демонстрировала его уязвимость. По мнению Коллетта, это показывает, что Трамп «пришёл с большими надеждами, но ушёл ни с чем».

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