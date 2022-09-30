Путин отказался ехать на "новые территории" России

Опубликовано: 30.09.2022 16:59 , Обновлено: 30.09.2022

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России почему-то не планирует посещение "новых территорий" страны.

В то же день Владимир Путин в торжественной обстановке в Москве аннексирвоал украинские территории, подписав договора с назначенными РФ главами оккупационных администраций “ДНР”,“ЛНР”, ХерОбл и ЗапорОбл.

Ранее Телеграф сообщил, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью France 24 на вопрос о признании легитимности “референдумов”, проводимых на занятых российскими войсками украинских территориях, что однозначного ответа у него нет.

Макей ответил, признает ли Беларусь российские «референдумы» на территории Украины — «Никто не может точно сказать»

А вот в ООН четко заявили, что Россия нарушила все возможные международные принципы и договора. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что решение Владимира Путина принять в состав России захваченные территории Украины - это нарушение Принципов Устава ООН и международного права.

Аннексия украинских областей Россией нарушает устав — Генсек ООН Гутерреш