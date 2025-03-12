"Мяч на стороне Москвы" - Киев согласился на условия США по прекращению огня с Россией

Опубликовано: 12.03.2025 07:55 , Обновлено: 12.03.2025

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 марта подтвердил, что Украина согласилась отказаться от своего предложения о "воздушно-морском" перемирии и принять предложение США о полном прекращении огня сроком на 30 дней. Получив согласие от Киева, США согласились немедленно возобновить оказание приостановленной ранее в этом месяце военной помощи и обмен разведданными с Украиной, сообщил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

По словам Зеленского, первоначально на встрече в Саудовской Аравии, которая состоялась 11 марта, украинская стороны предлагала два ключевых шага - “тишина” в небе (то есть отказ сторон от использования ракет, бомб, дальнобойных дронов) и “тишина” на море.

“Сегодня в разговоре было предложение американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина приняла это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг”, - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что для реализации этого плана Соединенным Штатам теперь предстоит “убедить Россию сделать это”.

“То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся – в тот момент тишина заработает”, - пояснил Зеленский.

По данным агентства Reuters, переговоры с украинскими официальными лицами в Джидде длились более чем 8 часов. По итогам переговоров госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США теперь “мяч на стороне Москвы”.

“Мы надеемся, что русские ответят “да” как можно скорее, и мы сможем перейти ко второй фазе, которая представляет собой настоящие переговоры”, — заявил Рубио журналистам.

По его словам, согласованный Вашингтоном и Киевом план будет доставлен российской сторона “по нескольким каналам”. Так, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц должен встретиться со своим российским коллегой в ближайшие дни, а специальный посланник Трампа Стив Виткофф планирует посетить Москву на этой неделе, чтобы лично встретиться с президентом Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что надеется на быстрое прекращение огня и не исключил, что сможет сам обсудить этот вопрос с Путиным на этой неделе.

Трамп снова ждёт Зеленского в Белом доме?

В совместном заявлении Киева и Вашингтона, сделанного по итогам переговоров в Джидде, обе страны заявили также, что договорились “как можно скорее” заключить соглашение о разработке важнейших минеральных ресурсов Украины. Согласно совместному заявлению, работа над соглашением ещё ведётся и его подписание было отложено.

Трамп не исключил возможности, что для подписания соглашения вновь пригласит Зеленского в Белый дом, несмотря на то, что первая попытка обернулась полным провалом и публичным скандалом.

Между тем, в совместном заявлении украинская сторона также подчеркнула, что их европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс. Некоторые из них уже прокомментировали идею о 30-дневном перемирии Украины с Россией.

Так, британский премьер Кир Стармер оценил итоги встречи в Джидде как “выдающийся прорыв” в переговорах. Новое соглашение Вашингтона и Киева также поприветствовали президент Франции Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

“ЕС готов сыграть свою полную роль вместе со своими партнерами в предстоящих мирных переговорах”, — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Что говорят в Москве?

А вот официальная Москва - ни МИД, ни администрация президента Путина - пока детально соглашение Вашингтона и Киева не комментировала. МИД России после состоявшихся во вторник переговоров между США и Украиной лишь заявил, что не исключает возможности будущих контактов с представителями США.

Впрочем, отдельные депутаты высказали в СМИ свой взгляд на переговоры в Джидде. Так, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что любые договоренности Киеву придётся “выполняться на условиях России”, а не на американских условиях, передалороссийское агентство ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что открыт для обсуждения мирного соглашения. Однако он и его дипломаты неоднократно подчёркивали, что выступают против прекращения огня и будут стремиться к соглашению, которое обеспечит долгосрочную безопасность России.

Так, 20 января Путин заявил Совету безопасности, что будущее мирное соглашение с Киевом должно представлять собой “не кратковременное перемирие, не какую-то передышку для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир”.

Путин также категорически отвергал возможность территориальных уступок и настаивал на том, что Украина должна полностью вывести войска из четырех украинских регионов, на которые претендует и которые частично контролирует Россия.