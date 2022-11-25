Путин рассказал матерям, что звонит мобилизованным прямо на фронт

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Опубликовано: 25.11.2022 16:01 , Обновлено: 25.11.2022

Владимир Путин провел встречу, как заявляется, с матерями российских военных, отправленных в Украину. Запись ее показали 25 ноября. Во время разговора с женщинами он раскритиковал "интернет-фейки" об условиях их обеспечения и ведения войны.

Владимир Путин заявил, что сам периодически звонит мобилизованным “ребятам” по телефону. “Они не ожидают, кстати”, - с улыбкой сказал он матерям.

https://twitter.com/prof_preobr/status/1596123997057458176?t=tDP55w_ieYsCGlcim-fNLQ&s=19

“В Интернете куча обмана и лжи, ничему нельзя доверять!», - заяивл он. Владимир Путин посоветовал матерям не верить всему, что они видят по телевизору или читают в Интернете, заявив, что об этом конфликте циркулирует много “фейков”. На заранее записанной встрече он сказал, что руководство России разделяет боль семей, потерявших близких, и что ничто не может заменить агонию потери сына.

https://twitter.com/dragon_of_time_/status/1596124679063961600?t=bCZSNr0iwbwKsWHPh8NJgw&s=19

“Хочу, чтобы вы знали: я лично, руководство страны разделяем эту боль. Для вас, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, День матери связан с чувством тревоги и заботы…Ребята ведут себя героически — это ваш вклад! Но только они — сами ребята — знают, что они герои. Никто, кроме них и офицеров, которые рядом стоят, не знает, какой это труд и какая опасность” - заявил он.

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В воскресенье в России отмечается День матери, поэтому встреча была приурочена к празднованию.

Ранее российский «Совет матерей и жен» раскритиковал планируемую встречу. Там заявили, что в Кремль позовут заранее подобранных женщин, может быть даже, не настоящих матерей военных. Организатор совета Ольга Цуканова рассказала, что «Совета матерей и жен» на эту встречу не пригласили.

“Владимир Владимирович, вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза, в открытую не с согласованными вами карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам. Мы здесь, в Москве, готовы с вами встретиться. Мы ждем вашего ответа! Или спрячетесь опять?”, - говорит она на видео.

Ранее Телеграф сообщил, что родственники мобилизованных россиян, отправленных воевать на войну в Украину, заявили, что те несут огромные потери и им даже не выдали оружие.

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