Гоблин рассказал, почему хочет отправлять на войну с Украиной 18-летних россиян

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Опубликовано: 06.11.2022 19:52 , Обновлено: 06.11.2022

Известный российский переводчик голливудских фильмов Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал в эфире российского радио "Комсомольская правда" посылать на войну с Украиной 18-летних россиян. И сам "цинично" объяснил почему.

По его мнению, контрактная армия в России “маленькая”, а на войне нужно больше живой силы. Поэтому России придется проводить реформу всей армии и делать ставку на молодых парней без семьи и детей.

“Придётся делать нормальную народную армию, в которой придётся служить каждому, кто пригоден, конечно, и служить по два года, минимум, а на флоте три. Потому что за меньшее время обучиться нельзя. А дальше окажется, что этих солдат, которые обучились, 18-летних, надо отправлять на фронт, чтобы они участвовали в боевых действиях”, - заявил Гоблин.

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По его мнению, не надо посылать на фронт “40-летних мужиков.., у которых высшее образование, бизнес, жена, трое детей и что-то там, и гибель которых на фронте вызовет необходимость платить пенсию жене, платить пенсию детям, и прочее, и прочее”.

“А вот 18-летних пацанов, как бы это цинично ни звучало, а их придётся отправлять, и никуда от этого не деться”, - предложил Гоблин

По его мнению, 40-50-летние россияне не смогут нормально воевать в Украине. “Как он там, может бегать, может прыгать, спать на холодной земле? Что у него с простатой, что у него с почками от постоянно употребления алкоголя?”, - задался риторическим вопросом Гоблин.

Ранее Телеграф сообщил, что родные мобилизованных по всей России стали жаловаться, что потеряли связь с отправленными в армию мужчинами. А также утверждают, что многих из них сразу же отправили на фронт без предварительной подготовки. Видео с такими заявлениями появляются в соцсетях каждый день.

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