"Командиры сказали вы мясо" - В России родные жалуются, что мобилизованным не дают оружие и те массово гибнут

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Опубликовано: 08.11.2022 20:01 , Обновлено: 08.11.2022

Родственники мобилизованных россиян, отправленных воевать на войну в Украину, заявили, что те несут огромные потери и им даже не выдали оружие.

Сестра российского солдата сообщила российскому телеканалу “Дождь”, что ее брат был призван в российскую армию 16 октября. Войска были введены в Луганскую область 1 ноября, после чего они были немедленно размещены на передовой в районе то ли Сватово, то ли Макеевки в 30 километрах. Она сказала, что ее брату Александру было велено рыть траншеи.

«Командиры сказали, что вы мясо, вас сюда для этого и привезли, вас все равно всех убьют. Дали им одну саперную лопату на 30 человек и сказали рыть себе окопы», — рассказывает сестра мобилизованного. После этого командиры сказали бойцам, что отправляются за едой для них и уехали.

https://twitter.com/Sota_Vision/status/1589691253247344640?t=h0xb72ZmfCsvYlri89u26w&s=19

Женщина утверждает, что мобилизованных начали обстреливать — так продолжалось трое суток. Родственница другого мобилизованного утверждает, что у батальона не было никакого оружия, кроме четырех гранат.

В репортаже “Дождя” утверждается, что когда выжившие собрались вместе, их был 31 человек — из 560. Судьба остальных бойцов неизвестна.

Что-то похожее происходит и на другом участке фронта в районе Павловки недалеко от Соледара.

https://twitter.com/Peter79233966/status/1589991235397488640?t=58z0NEW6uE8zR-ySrjnT9A&s=19

“Новая информация по Павловке: в настоящее время в селе ведут бой три батальона (вернее то, что от них осталось). .. Наши потери… По словам непосредственных участников, они значительно больше, чем те 1 и 7 %, которые озвучило Минобороны. Могу сказать по танкам, но если промолчу ещё денёк, то возможно, говорить больше будет не о чем.”, - написал рсосицскиц военкор Алексей Суконкин.

“Теперь главное. Через несколько дней всё затихнет, и многие мобилизованные, кто остался в живых, будут выведены туда, где есть связь. Вот тогда информационный армагеддон и начнётся. Но уже Без участия военкоров. Вы же должны понимать, что среди мобилизованных есть далеко не простые люди. Которые безусловно зададут командованию очень неудобные вопросы”, - написал он.

Ранее Телеграф сообщил, что украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео, полученное, по его словам, от 92-й бригады ВСУ. На нем группа пленных российских военных заявила, что их без подготовки бросили в бой под Сватово Луганской области.

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