Куда пропали 50 метров трубы «Северного потока»? Появилось видео со дна моря

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Опубликовано: 18.10.2022 16:50 , Обновлено: 18.10.2022

В Сети появилось первое подводное видео, на котором видны сильные повреждения газопроводов «Северный поток». Его опубликовала шведская газета Expressen 18 октября.

https://youtu.be/57Pq1bKpEuI

В издании сообщили, что пропало, как минимум, 50 метров трубы. Кроме того, на кадрах также видно, что на морском дне лежат большие куски стали.

Вероятно, часть огромную трубы уничтожило мощным взрывом (скорее всего, несколькими) в результате диверсии. Именно такую версию выдвинула служба государственной безопасности Швеции (SÄPO). Мощность взрыва составила 2,3 балла по шкале Рихтера.

Кстати, с этой версией согласились и датские расследователи.

«Расследование подтвердило, что Северный поток и Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Дании были значительно повреждены и что повреждения вызвали мощные взрывы. На основе предварительного расследования решили создать совместную следственную группу, которая будет заниматься дальнейшим расследованием инцидентов», — говорится в сообщении полиции за 18 октября.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что появились фотографии газопроводов «Северный поток» после взрывов.

Появились фото разорванных взрывами газопроводов «Северный поток»