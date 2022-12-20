Путин признал «крайне сложной» обстановку в четырех украинских областях

Опубликовано: 20.12.2022 09:54 , Обновлено: 04.07.2024

Президент России Владимир Путин 20 декабря признался, что в четырех областях — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — сейчас «крайне сложная обстановка».

Об этом он сказал в поздравлении работникам органов безопасности РФ.

По словам Путина, тем российским сотрудникам, которые работают на подконтрольных Москве территориях Украины, сейчас трудно, а обстановка в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях «крайне сложная».

Напомним, что Владимир Путин считает названные регионы российскими. Он подписал документ об их «присоединении» в конце сентября 2022 года.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский после этого подписал указ, согласно которому признаются юридически ничтожными указы Владимира Путина о «независимости» Крыма, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей и любые решения на их основании.