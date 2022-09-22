В Кремле назвали "ложью" сообщение «НГ. Европа», что Путин приказал мобилизовать миллион россиян

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Опубликовано: 22.09.2022 14:46 , Обновлено: 22.09.2022

В издании «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в администрации президента России заявили, что в скрытом седьмом пункте указа о мобилизации в РФ сказано, что в армию планируют призвать до миллиона человек.

Обновлено Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг заявления о миллионе мобилизованных в указе, назвав их ложью.

По словам анонимного собеседника «Новой газеты. Европа», цифру несколько раз исправляли, но остановились на миллионе.

Также он утверждает, что власти сначала планировали полностью засекретить текст указа. Однако после под гриф «для служебного пользования» решили занести только седьмой пункт о численности того, кого нужно мобилизовать.

[info_b] В «НГ.Европа» подчеркнули, что для подтверждения информации попытались связаться с органами исполнительной власти. Они обычно получают полные тексты указов президента, в том числе тех, которые отнесены к грифу «для служебного пользования». Однако источники ответили, что тоже не видели полный текст. [/info_b]

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что седьмой пункт указа скрыли, потому что он связан с количеством мобилизуемых.

«Я единственное что вам могу сказать… Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал — 300 тысяч человек. Там речь о количестве до 300 тысяч человек. И тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно», — заявил он.

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Накануне министр обороны России Сергей Шойгу 21 сентября сообщил, что в ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. При этом, по его словам, тех, кто подходит под критерии, — почти 25 миллионов человек.

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