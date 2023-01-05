Путин попросил Эрдогана признать занятые в Украине территории российскими

Опубликовано: 05.01.2023 15:31 , Обновлено: 05.01.2023

Президент России Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что Россия открыта для диалога по Украине, но Киеву придется принять "новые территориальные реалии". Так сообщили в пресс-службе Кремля.

Также Владимир Путин назвал “разрушительной” роль Запада, поставляющего оружие Украине, а также предоставляющего военную информацию ВСУ.

Тайип Эрдоган не раз заявлял, что не признает российскими Крым и части Донецкой и Луганской областей, которые захватила Россия. Позднее, после начала вторжения России в Украину в 2022 году, он заявил, что Турция выступает за территориальную целостность Украины и не признает притязания на части этой страны со стороны Кремля.

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Ранее стало известно, что президент Турции Тайип Эрдоган назвал Путину рецепт, что тот должен сделать, чтобы другие поверили в его заверения о чмтрелении к мирным переговорам. Глава Турции заявил, что мирные усилия в российско-украинской войне должны поддерживаться односторонним прекращением огня со стороны РФ и “видением справедливого решения”.

Эрдоган призвал Путина прекратить огонь в Украине в одностороннем порядке