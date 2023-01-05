Эрдоган призвал Путина прекратить огонь в Украине в одностороннем порядке

Опубликовано: 05.01.2023 12:49 , Обновлено: 05.01.2023

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал Владимиру Путину в телефонном разговоре 5 января, что тот должен сделать, чтобы остальные поверили в его слова о желании мира в Украине. Глава Турции заявил, что мирные усилия в российско-украинской войне должны поддерживаться односторонним прекращением огня со стороны РФ и "видением справедливого решения".

Как сообщает Reuters, в заявлении двух президентов говорится, что они обсудили энергетику и черноморский зерновой коридор, и что Эрдоган сказал Путину, что необходимо предпринять конкретные шаги для зачистки курдских боевиков от сирийского пограничного региона.

По всей вилимости, этот телефонный разговор глава Турции вел с позиции силы. Так как поднял неприятные темы для главы Кремля и фактически поставил перед фактом, что сам решит вопрос безопасности в Сирии и на границе с ней, раз Россия не выполняет свои обязательства.

Согласно заявлению управления коммуникаций, Эрдоган передал Путину, что приграничные районы Турции должны быть очищены от РПК и ее сирийского крыла, YPG.

Ранее Эрдоган часто заявлял, что Россия не выполнила свои обязательства по обеспечению безопасной зоны в приграничном регионе. Москва же обещала, что курды будут удалены на 30 километров от границы по трассе М4 и в районе за пределами зоны проведения операции “Источник мира”.