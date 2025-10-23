Путин пообещал Украине «ошеломляющий ответ» на удары вглубь России

Опубликовано: 23.10.2025 19:02 , Обновлено: 23.10.2025

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Украина получит дальнобойные ракеты от Запада и начнёт наносить ими удары по глубоким тылам России, то ответ будет «серьёзным и ошеломляющим».

«Это попытка эскалации. В таком случае ответ будет очень серьёзным и ошеломляющим», — сказал он.

На данный момент Украина уже наносит удары по российским НПЗ и военным объектам в сотнях километров от линии соприкосновения, в основном, с помощью БПЛА. Что вызвало в РФ дефицит топлива и проблемы на рынке.

Россия также применяет БПЛА, авиабомбы (КАБы) и ракеты для ударов по энергетической инфраструктуре и военным объектам в глубине Украины.

ПВО обеих стран не всегда справляются с отражением атак, и каждый день из обоих государств приходят сообщения о новых взрывах, жертвах и пожарах.

Россия не раз уже называла “красные линии”, пересечение которых должно было вызвать серьезную реакцию и ответ российской армии. Так, например, было перед передачей Украине американских комплексов HIMARS.

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А затем Кремль угрожал ответом в случае передачи Украине американских F-16.

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Однако западные союзники Украины практически во всех случаях игнорировали предупреждения Москвы.