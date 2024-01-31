Путин упростил регистрацию лекарств. Как отразится на ценах импортных препаратов в Беларуси?

Опубликовано: 31.01.2024 11:50 , Обновлено: 31.01.2024

Президент России Владимир Путин одобрил внесение поправок в закон "Об обращении лекарственных средств", которые позволит фармацевтическим компаниям быстрее проходить процедуру госрегистрации новых лекарственных препаратов. Поскольку между Москвой и Минском действуют договоренности о взаимном признании регистрации лекарственных средств, решение российского правительства может повлиять и на фармацевтический рынок Беларуси.

По данным российского издания “Ведомости”, закон, который был официально опубликован на официальном портале правовой информации 30 января, предполагает следующие нововведения:

уточняет определение регистрационного удостоверения,

упрощает требования к представлению документов при выводе препаратов на рынок,

сокращает сроки экспертизы фармацевтических субстанций,

вводит понятие “высокотехнологичный лекарственный препарат” (в ним отнесли генотерапевтические и тканеинженерные лекарственные препараты, а также препараты на основе соматических клеток).

По словам одного из инициаторов проекта, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, он направлен на расширение рынка российской промышленности и расширение возможностей и номенклатуры препаратов по различным нозологиям, чтобы врачи имели возможность назначать пациентам наиболее подходящие препараты.

Кроме того, по данным издания, новый закон будет способствовать снижению размера госпошлины, которую обязаны платить владельцы регистрационных удостоверений на препараты за внесение любых изменений в инструкцию. Поскольку они больше не будут нуждаться в дополнительной экспертизе это, по данным “Ведомостей”, это “автоматически приводит к снижению размера пошлины до 5000 рублей” (порядка 178 белорусских рублей в эквиваленте), что может вылиться в некоторое снижение цен на лекарства.

Ранее Телеграф сообщил, что Беларусь пожаловалась Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на проблемы с поставкой лекарств и медицинского оборудования иностранного производства и-за санкций. Свои претензии к иностранным фармацевтическим компаниям представители Беларуси озвучили на 154-й сессии исполкома ВОЗ.

Беларусь пожаловалась в ВОЗ на иностранные фармкомпании и проблемы с поставками критически важных лекарств