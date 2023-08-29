Путин отказался ехать на похороны Пригожина

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Опубликовано: 29.08.2023 13:24 , Обновлено: 29.08.2023

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, на брифинге 29 августа сообщил журналистам, что Владимир Путин не поедет на похороны главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

«Присутствие президента не предусматривается», — сказал он.

Также он отметил, что в Кремле не владеют конкретной информацией о похоронах Пригожина. «Все-таки решение на этот счет принимают родные и близкие. Здесь мы не можем что-либо говорить без них», — отметил Песков.

23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину. В результате погибли десять человек: семеро пассажиров и трое членов экипажа.

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В Росавиации заявили, что среди прочих на борту был Евгений Пригожин, а также командир ЧВК “Вагнер” Дмитрий Уткин. 27 августа СК РФ объявил, что на основе молекулярно-генетической экспертизы установил личности всех погибших в авиакатастрофе и «они соответствуют списку, заявленному в полетном листе».

Официальной информации о том, где и когда похоронят Пригожина и других погибших, до сих пор нет.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в США допускают, что в бизнес-джет Пригожина заложили бомбу:

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