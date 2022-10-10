Путин обвинил Украину в попытке подорвать «Турецкий поток» и Курскую АЭС

Опубликовано: 10.10.2022 15:18 , Обновлено: 04.07.2024

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза 10 октября обвинил Украину в попытках диверсий на Курской атомной электростанции (АЭС) и газопроводе «Турецкий поток». И пообещал «жестко отвечать» на «подобные теракты».

В начале совещания Путин вновь заявил, что взрыв на Крымском мосту 8 октября «это террористический акт, теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России», передает его пресс-служба.

Кроме того, он обвинил украинские спецслужбы в трех «таких террористических актах» против Курской АЭС России. По его словам, были неоднократно подорваны линии высокого класса напряжения электростанции.

«Но совершен и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», — заявил российский президент.

В то же время в Турции об этом ничего не сообщали.

[info_b]«Турецкий поток» — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Трубопровод протяженностью около 1100 километров состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд м³ газа в год.[/info_b]

В связи с этим Путин подчеркнул, что «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно» и пообещал «жестко отвечать».

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», — пригрозил он.

Массированный удар по городам Украины

Президент России также прокомментировал массированную атаку ракетами по крупным городам Украины.

По его словам, удар был нанесен «по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России» «высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины».

Тем временем власти Украины утверждают, что ракетные удары пришлись в том числе по жилым зданиям, университетам, и офисам. В Киеве одна упада на детскую площадку. В Офисе генпрокурора Украины сообщили, что в Киеве погибли 5, и пострадали более 20 человек.

Ранее Телеграф публиковал видео, фото и карту ракетных атак по украинским городам:

Россия запустила четвертую волну ракет по гражданским объектам в Украине. Что уже разрушила?

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в попытке уничтожить всех украинцев.

«229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Всех. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве», — сказал он.

«Нас пытаются стереть с лица земли. Всех» — Зеленский обратился к нации из-за ракетной атаки РФ по городам Украины