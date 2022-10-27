Опубликовано: 27.10.2022 13:33 , Обновлено: 04.07.2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не передавал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому никакого «специфического послания» через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

По его словам, «коллега из африканского государства» сказал, что «он позицию Путина донесет до украинской стороны».

«Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло», — передает слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля также озвучил, о чем Путин говорил с Эмбало. Он утверждает, что российский президент рассказал о том, как Киев и Москва проводили переговоры в марте 2022 года.

«Рассказал о том, что фактически был готов текст, очень сложный баланс был достигнут и как потом внезапно украинская сторона ушла с радаров, декларировала свое нежелание продолжать переговоры, и впоследствии это нежелание было фактически превращено в закон, запрещающий украинской стороне, и президенту Украины, и всем остальным, вести переговоры с Россией и с президентом Путиным», — заявил Песков.

И добавил, что именно Украина не хочет переговоров с Кремлем, тогда как Москва «готова обеспечивать свои интересы».

Напомним, что 26 октября президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Украину через день после визита в Москву. В Киеве на совместной пресс-конференции он заявил, что Владимир Путин передал через него послание Владимиру Зеленскому.

«Он мне сказал, что «я готов к переговорам с президентом Зеленским», — рассказал господин Эмбало.

Путин передал Зеленскому послание через президента Гвинеи-Бисау

Ранее Телеграф писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором Киев официально отказался от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В.Путиным», — сказано, среди прочего, в документе.

Зеленский официально запретил переговоры с Путиным