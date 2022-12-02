Путин не готов «уйти из Украины» для переговоров с Байденом — Песков
Представитель Кремля Дмитрий Песков 2 декабря прокомментировал условие американского лидера Джо Байдена для переговоров с Владимиром Путиным.
«Фактически, что сказал президент Байден? Он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Вот что он сказал», — передает слова Пескова «Интерфакс».
На уточняющий вопрос журналистов — «И Кремль к этому не готов», чиновник ответил: «Безусловно».
Но при этом подчеркнул, что «Путин был, есть и остается открытым для контактов, для переговоров».
«Потому что, конечно, наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов — это мирными дипломатическими средствами», — резюмировал Песков.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время он не планирует связываться с Владимиром Путиным, но готов, если тот захочет остановить войну в Украине.
Байден назвал условие для переговоров с Путиным
Кстати, ранее Песков отреагировал на заявление МИД Франции о специальном трибунале для России.