Путин не готов «уйти из Украины» для переговоров с Байденом — Песков

Опубликовано: 02.12.2022 14:28 , Обновлено: 02.12.2022

Представитель Кремля Дмитрий Песков 2 декабря прокомментировал условие американского лидера Джо Байдена для переговоров с Владимиром Путиным.

«Фактически, что сказал президент Байден? Он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Вот что он сказал», — передает слова Пескова «Интерфакс».

На уточняющий вопрос журналистов — «И Кремль к этому не готов», чиновник ответил: «Безусловно».

Но при этом подчеркнул, что «Путин был, есть и остается открытым для контактов, для переговоров».

«Потому что, конечно, наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов — это мирными дипломатическими средствами», — резюмировал Песков.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время он не планирует связываться с Владимиром Путиным, но готов, если тот захочет остановить войну в Украине.

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Кстати, ранее Песков отреагировал на заявление МИД Франции о специальном трибунале для России.

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