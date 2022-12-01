Песков пообещал осуждать трибуналы над Россией

Опубликовано: 01.12.2022 16:26 , Обновлено: 01.12.2022

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 декабря отреагировал на заявление МИД Франции о специальном трибунале для России.

«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — заявил представитель Кремля, передает РИА Новости.

Кроме того, он сказал, что Россия сама расследует «все преступления киевского режима с 2014 года».

Напомним, днем ранее в Министерстве иностранных дел Франции сообщили, что совместно с другими европейскими странами, а также Украиной начали работать над созданием специального трибунала для России.

Франция начала создавать спецтрибунал над Россией

Кстати, Парламентская Ассамблея НАТО полностью поддержала эту идею. Об этом заявила президент ПА альянса Жоэль Гаррио-Майлям на Киевском форуме по безопасности.

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