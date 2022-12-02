Байден назвал условие для переговоров с Путиным

Опубликовано: 02.12.2022 08:07 , Обновлено: 02.12.2022

Президент США Джо Байден заявил, что готов поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом назвал условие.

По словам американского лидера, в ближайшее время он не планирует связываться с российским коллегой, но готов, если тот захочет остановить войну в Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном 1 декабря.

«Он [Путин] просто просчитался по всем направлениям. И вот вопрос… как он выпутается из сложившихся обстоятельств? Я готов, если он захочет поговорить, узнать, что он готов сделать, но я сделаю это только после консультаций с моими союзниками по НАТО. Я не собираюсь делать это в одиночку», – сказал Байден.

Президент США считает, что пока Путин не проявил заинтересованности в прекращении войны.

Кстати, ранее Байден заявлял, что Вашингтон не собирается участвовать в переговорах о перемирии с Москвой без Киева.

Как писал Телеграф, бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью немецкой газете Tagesspiegel заявил, что война в Украине закончится переговорами.

Война в Украине закончится переговорами — экс-глава ЦРУ

При этом по информации ряда СМИ, Киев и Москва все-таки ведут тайные переговоры. Однако там обсуждают, в первую очередь, практические вещи. А вопрос перемирия или мира — пока дальняя перспектива из-за «космического несовпадения» позиций.

«Несовпадение позиций космическое» — Украина и Россия всё-таки начали переговоры