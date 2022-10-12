Путин озвучил, кто стоит за взрывами на «Северных потоках» — «Хайли лайкли, все понятно»

Опубликовано: 12.10.2022 15:48 , Обновлено: 12.10.2022

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал взрывы на газопроводах «Северный поток» актом международного терроризма и опаснейшим прецедентом. Он убежден, что выгоду от них получили США, Украина и Польша.

Путин заявил, что за диверсиями на газопроводах стоят те, кто «стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить её промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок», передает его пресс-служба.

«И тот, кто технически – хочу это подчеркнуть – технически способен устроить такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, причем был пойман за руку, но остался безнаказанным. Хайли лайкли, все понятно, кто за этим стоит», — сказал Путин.

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«Хайли лайкли» (от англ. highly likely — «весьма вероятно») — мем, который взорвал русскоязычный интернет в 2018 году после высказывания премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей.

По данным российских исследователей, словосочетание применяется в русскоязычном интернете в ироническом контексте, когда подается информация, которую невозможно подтвердить, а также как синоним бездоказательного обвинения.

Западные исследователи считают, что оно используется государственной российской пропагандой в официальных аккаунтах российских властей и государственных СМИ в социальных сетях, чтобы саркастически ставить под вопрос критику России на Западе, для создания «саркастической картины международной „Страны чудес“, в которой Запад всегда объявляет Россию виновной».

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Кстати, ранее Путин уже называл взрывы на «Северных потоках» «диверсией англосаксов».

Кроме того, по словам российского президента, понятно, кто в этом случае «выгодоприобретатели, бенефициары», имея ввиду Польшу, Украину и США.

Что произошло на «Северных потоках»?

Как писал ранее Телеграф, вечером 26 сентября на обеих нитках «Северного потока-1» и на одной из ниток «Северный поток-2» резко произошло падение давления. Страны Евросоюза во вторник, 27 сентября, занялись расследованием обстоятельств загадочных повреждений.

Позже служба государственной безопасности Швеции (SÄPO) сообщила, что возле газопроводов произошли взрывы.

Кстати, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что Стокгольм не поделится с Москвой результатами расследования по утечкам газа на газопроводах «Северный-поток-1» и «Северный поток-2».

Швеция отказалась дать России результаты расследования взрывов на «Северных потоках»

В то же время немецкое издание Spiegel писал, что, по мнению органов безопасности, нападение на газопроводы могло организовать только государство: с помощью подводных лодок или водолазов. По словам источников, у Москвы есть технические возможности. Но непонятны политические мотивы.

ЦРУ предупреждало Германию об атаках на «Северный поток» еще летом — Spiegel