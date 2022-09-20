Путин готов закончить «битву» в Украине «как можно скорее» — Эрдоган

Опубликовано: 20.09.2022 08:59 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что «обстоятельно» поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите ШОС в Узбекистане. Он утверждает, что российский лидер продемонстрировал ему желание «покончить как можно скорее» с военными действиями в Украине.

«Все, что мы хотим сделать и что мы хотим видеть, — это закончить эту битву миром, будь то г-н Путин, будь то г-н Зеленский. Я всегда просил и рекомендовал это. Это конфликт, который закончился человеческими жертвами. Люди умирают, и в конце концов никто не выиграет», — сказал Эрдоган в интервью с американской телекомпании PBS.

Турецкий президент подчеркнул, что «самое главное, что отношение России здесь будет очень, очень важным».

Он отметил, что в Узбекистане встретился с Путиным, и они «провели с ним очень обстоятельные дискуссии».

«И он на самом деле показал мне, что готов покончить с этим как можно скорее. Таково было мое впечатление», — заявил Эрдоган.

Он также сообщил, что Россия и Украина договорились об обмене 200 пленных.

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Кроме того, президент Турции рассказал, что с 2014 года на встречах с Путиным призывает его вернуть Крым Украине. А на вопрос журналиста, «было ли оправдано российское вторжение», ответил: «Никакое вторжение не может быть оправдано». При этом в интервью не стал занимать ничью позицию — ни Украины, ни РФ.

Ранее Телеграф писал, что Россия, вероятно, пытается провести “более обдуманный и контролируемый” отвод своих войск из западной части Херсонской области, утверждают в американском Институте изучения войны (ISW). В Минобороны РФ и российских администрациях занятых украинских регионов, наоборот, говорят о проваленном наступлении ВСУ.

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