Путин удивил турков реакцией на целующихся чиновников

🎥 Видео

Опубликовано: 19.09.2022 14:26 , Обновлено: 19.09.2022

В турецких СМИ распространяют видео с саммита ШОС, где президент России Владимир Путин бурно отреагировал на приветствие чиновников.

Инцидент произошел перед встречей Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

На видео пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калин приветствует участников мероприятия объятием и поцелуем. Как утверждают турецкие СМИ, это были российские делегаты.

Как видно на записи, Путин очень удивился такому приветствию, спародировал его жестами и яркой мимикой. Также слышно, что он спрашивает по-английски: «Что это?». Впрочем, на это стоит посмотреть самим:

https://twitter.com/beehaber/status/1571432082328489984

Турецких пользователей удивила реакция российского президента.

«Ну, мы были удивлены странным поведением в течение многих лет», — написал в комментариях под видео один из них.

Другой назвал Путина «гомофобным».

Еще один прикрепил фотографию с поцелуем Брежнева и подписал: «Что это?»

https://twitter.com/Mustafa59165460/status/1571433567615328257

«Если это не продукт искусственного интеллекта или что-то в этом роде, это очень забавная реакция», «Русские не любят такое, у нас и у греков слишком много ненужной искренности», «Он, должно быть, боялся, что он пойдет дальше», — писали другие.

Ранее Телеграф писал, что глава Китая Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами стран ШОС, в том числе с президентом России. Также СМИ заметили, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров заставил Владимира Путина немного подождать его.

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