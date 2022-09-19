Путин удивил турков реакцией на целующихся чиновников
В турецких СМИ распространяют видео с саммита ШОС, где президент России Владимир Путин бурно отреагировал на приветствие чиновников.
Инцидент произошел перед встречей Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
На видео пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калин приветствует участников мероприятия объятием и поцелуем. Как утверждают турецкие СМИ, это были российские делегаты.
Как видно на записи, Путин очень удивился такому приветствию, спародировал его жестами и яркой мимикой. Также слышно, что он спрашивает по-английски: «Что это?». Впрочем, на это стоит посмотреть самим:
https://twitter.com/beehaber/status/1571432082328489984
Турецких пользователей удивила реакция российского президента.
«Ну, мы были удивлены странным поведением в течение многих лет», — написал в комментариях под видео один из них.
Другой назвал Путина «гомофобным».
Еще один прикрепил фотографию с поцелуем Брежнева и подписал: «Что это?»
https://twitter.com/Mustafa59165460/status/1571433567615328257
«Если это не продукт искусственного интеллекта или что-то в этом роде, это очень забавная реакция», «Русские не любят такое, у нас и у греков слишком много ненужной искренности», «Он, должно быть, боялся, что он пойдет дальше», — писали другие.
Ранее Телеграф писал, что глава Китая Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами стран ШОС, в том числе с президентом России. Также СМИ заметили, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров заставил Владимира Путина немного подождать его.