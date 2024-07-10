"Прямо сейчас" - Госсекретарь США Блинкен сообщил, что истребители F-16 уже летят в Украину из Дании и Норвегии

Опубликовано: 10.07.2024 18:46 , Обновлено: 28.01.2025

Государственный секретарь США Энтони Блинкен при выступлении на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне 10 июля сообщил, что Дания и Норвегия начали поставку истребителей F-16 в Украину. Эту информацию подтвердили в Белом доме.

“Я рад сообщить, что прямо сейчас, пока мы говорим, осуществляется передача Киеву F-16, которые поступят из Дании и Нидерландов. Эти самолеты появятся в небе над Украиной нынешним летом”, - рассказал Блинкен.

“Правительства Дании и Нидерландов при поддержке Соединенных Штатов в настоящее время передают Украине американские истребители F-16”, - сказано в совместном заявлении президента США Джозефа Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен на сайте Белого дома.

Там тоже заверили, что Украина сможет воспользоваться переданными истребителями уже этим летом.

“Мы стремимся к дальнейшему укреплению воздушных возможностей Украины, которые будут включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов четвертого поколения F-16. Коалиция намерена поддерживать их обеспечение и вооружение, а также дальнейшее, связанное с этим обучение пилотов для повышения оперативной эффективности”, - дополнили в своем заявлении американский президент, премьеры Норвегии и Дании.

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В Белом доме не рассказали, сколько именно истребителей передали Украине Норвегия и Дания. Как отметили в Telegram-канале “Политика страны”, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил в Вашингтоне, что стране необходимо как минимум 128 истребителей F-16, в то время как на Западе пообещали 10 - 20.

В своем видеообращении из Вашингтона Зеленский сообщил, что решение по F-16 будет «уже очень скоро». «Увеличиваем количество самолетов, доступных Украине», - сказал он.

Кстати, о том, что Нидерланды и Дания передадут Украине эти американские истребители, стало известно еще в августе 2023 года. Тогда, как передало Reuters, датский премьер Фредериксен говорила, что это будет 19 самолетов F-16. Нидерландская сторона точное число не называла, тогдашний премьер-министр страны Марк Рютте отметил, что всего у Нидерландов 42 таких истребителя, но не было решения, передадут все 42 или меньше.

Ранее Telegraf.news сообщал, что правительство Швеции заявило о готовности выделить $1,23 млрд на военную помощь Украине. По словам заместителя премьер-министра страны Эббы Буш, в пакет вошли два самолета раннего предупреждения и управления SAAB ASCC шведского производства.

Швеция пообещала Украине новый пакет военной помощи на 1,23 млрд долларов