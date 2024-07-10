НАТО решило передать Украине четыре ЗРК Patriot и десятки других ПВО - Байден

Опубликовано: 10.07.2024 08:50 , Обновлено: 10.07.2024

Президент США Джо Байден 9 июля объявил об "историческом событии". Страны НАТО решили передать Украине сразу пять стратегических систем ПВО, в том числе четыре батареи Patriot и одну SAMP/T. Это решение удвоит количество систем Patriot, имеющихся в Украине, и станет крупнейшей поддержкой украинской ПВО с начала войны.

Байден подчеркнул, что США вместе с Германией, Нидерландами, Румынией и Италией в ближайшие месяцы предоставят оборудование для дополнительных систем ПВО, что позволит Украине лучше защититься от российских обстрелов.

Кроме того, США и партнеры, как ожидается, в ближайшие месяцы поставят «десятки» систем меньшей дальности, включая NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS-T SLS и Gepard. Их должны пожертвовать, в частности, Канада, Норвегия, Испания и Великобритания.

“Пусть ни у кого не будет иллюзий: Россия проигрывает эту войну. Спустя более чем два года после начала путинской войны ее потери ошеломляют: более 350 000 человек. Российские солдаты убиты и ранены, почти 1 миллион россиян покинули Россию, потому что они больше не видят в ней будущего”, - заявил Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне.

Открытие саммита НАТО стало официальным началом трехдневного мероприятия, в ходе которого пройдут встречи лидеров стран НАТО, заседание Совета НАТО-Украина, а также встреча в формате лидеров НАТО и ЕС с лидерами партнеров Альянса из Индо-Тихоокеанского региона.

Страны участницы Альянса намерены одобрить создание командования НАТО в Висбадене (Германия), которое будет отвечать за обучение и оснащение украинских войск, создание аналитического и учебного центра НАТО JATEC-Украина в Быдгоще (Польша), декларацию о поддержке Украины оборудованием на сумму 40 миллиардов долларов США.