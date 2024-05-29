Швеция пообещала Украине новый пакет военной помощи на 1,23 млрд долларов

Опубликовано: 29.05.2024 17:07 , Обновлено: 29.05.2024

Правительство Швеции заявило, что страна готова выделить 13 миллиардов крон (1,23 миллиарда долларов) в качестве военной помощи Украине. На сегодняшний день это самый крупный пакет из 16, которые до этого Швеция передавала Киеву.

“Военный пакет состоит из оборудования, которое находится на первом месте в списке приоритетов Украины”, — отметила заместитель премьер-министра Швеции Эбба Буш и добавила, что в него вошли артиллерийские боеприпасы и бронетехника.

Также новый пакет включает два самолёта раннего предупреждения и управления SAAB ASCC шведского производства, которые, по словам министра обороны Пола Юнсона, окажут “наибольшее влияние на украинскую противовоздушную оборону”, поскольку дополнят и усилят американские истребители F-16, сообщило международное информагентство Associated Press.

“С их помощью можно идентифицировать приближающиеся крылатые ракеты и беспилотники, а также определять цели как на суше, так и на море”, — отметил Пол Юнсон.

В свою очередь в Кремле заявили, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются “игрой с огнём”. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран, передало информагентство “РИА Новости”.

Ранее Telegraf.news писал, что, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, идею разрешить Киеву использовать западное оружие на территории РФ поддержали всего «полторы-две» страны. Также на заседании министров обороны стран Евросоюза не пришли к консенсусу о том, стоит ли отправлять в Украину европейских инструкторов для обучения военных.

После совещания с министрами обороны стран ЕС, которое состоялось во вторник в Брюсселе, Боррель [link href=“https://t.me/stranaua/156051” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link], что ряд стран ЕС готовы отменить ограничения на удары своим оружием по территории РФ, но остальные пока не решились на это. По словам политика, такие атаки являются «законными по международному праву», если они «наносятся пропорционально».

Боррель рассказал, сколько стран ЕС поддержало идею использовать Киевом западное оружие на территории РФ