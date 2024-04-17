«Прямая провокация» - Президент Грузии обратилась к ЕС после разгона протестов из-за «русского закона»

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Опубликовано: 17.04.2024 07:58 , Обновлено: 17.04.2024

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вечером 16 апреля экстренно обратилась к руководству Евросоюза после силового разгона участников многотысячных акций протестов, вспыхнувших после принятия противоречивого законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в местном парламенте. Принятие этого закона президент назвала "прямой провокацией", тогда как правящая партия Грузии заявила, что противники так называемого "русского закона" пытаются "дезинформировать" грузинское общество, а "здравый смысл - подавить лозунгами и догмами". главе Евросовета Шарлю Мишелю и своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону в связи с событиями в стране из-за закона об иноагентах, сообщает администрация.

Зурабишвили обратилась к главе Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой внести обсуждение ситуации в Грузии на повестку ближайшего заседания, которое начнётся в Брюсселе уже сегодня, 17 апреля, и будет длиться два дня, сообщило издание NGnewsgeorgia со ссылкой на Администрацию главы государства.

Комментируя массовые протесты против “русского закона” (аналога действующего в России закона об иностранных агентах) в столичном Тбилиси, которые продолжаются уже двое суток, Зурабишвили упрекнула правящую партию в нежелании прислушиваться к требованиям собственного народа.

“Настойчивое требование властей протолкнуть этот закон вопреки воле населения и вопреки протесту партнеров является прямой провокацией – российской стратегией дестабилизации”, - написала президент у себя на страничке в соцсети Х.

[info_b]Отметим, что в Грузии, в отличие, например, от Беларуси, не обладает реальными властными полномочиями, а выполняет главным образом представительские и церемониальные функции. Поскольку Грузия является парламентской республикой, страной фактически управляет партия, набравшая большинство в парламенте.[/info_b]

“Альтернативы нет”

В свою очередь спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил оппозицию в “нападении” на грузинскую общественность и попытках “дезинформировать” общество и “подавить здравый смысл лозунгами и догмами” вместо “здравой аргументации”. Комментируя протесты в Тбилиси, спикер подчеркнул, что правительство готово прислушиваться к аргументированной критике законодательной инициативы, подчеркнув при этом, что для властей “важно то, что говорят граждане Грузии, а не то, что говорит нам тот или иной человек”.

“На самом деле есть попытка помешать обществу мыслить обычные понятиями. Мы видим, что общественность прошла этот этап и прекрасно понимает, что альтернативы обсуждениям нет. Говорить догмами и подавлять обсуждения уже не получится”, - процитировало Папуашвили издание Agenda.ge.

Тем временем протесты против “русского закона” в грузинской столице набирают обороты. К вечеру у здания парламента в Тбилиси собрались уже тысячи человек, не согласных с принятием противоречивого законопроекта. Согласно официальной информации, озвученной пресс-службой грузинского МВД, вечером там задержали как минимум 11 человек, которые “физически противостояли полицейским и бросали в их сторону различные тупые предметы, в том числе камни и бутылки”.

Кроме того, спецназ применил “специальные средства” - слезоточивый газ - “для предотвращения физического противостояния МВД”.

На некоторых фото и видео, которые заполонили соцсети, видно, что сотрудники спецназа достаточно жёстко оттесняли протестующих от правительственных зданий.

Что за “русский закон”?

Напомним, в прошлом году правящая партия Грузии уже пыталась ввести закон об иностранных агентах. Однако после принятия документа парламентом 7 марта 2023 года в Тбилиси вспыхнули массовые протесты, которые полиция пыталась разогнать при помощи слезоточивого газа и водометов. В результате спустя какое-то время грузинские власти вынуждены были отозвать скандальный законопроект и вот спустя год вернулись к нему в несколько в едва измененном виде.

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Новая редакция документа предусматривает создание специального реестра, в который предложили включать неправительственные организации и СМИ, более чем на 20% финансируемые из-за рубежа. За непредоставление информации об «иностранном влиянии» организации предложили штрафовать.

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