«Не вижу смысла бороться» – Известного российского военкора нашли мертвым

Опубликовано: 21.02.2024 12:03 , Обновлено: 21.02.2024

Российские информационные источники сообщили, что военный «блогер» Андрей Морозов «Мурз», вероятно, покончил с собой. Предполагаемой причиной назвали «серьезный конфликт с Минобороны, Соловьевым, Гаспаряном и Витязевой» и военным командованием.

Морозов был в зоне боевых действий и вел блог в ТГ-канале «Нам пишут из Янины». В его Telegram-канале появилась последняя запись:

«Нашёл бы и ещё сил, и ещё, но я не вижу смысла бороться дальше теми средствами, которые доступны мне живому. Они исчерпаны, они потеряли эффективность, и я достаю последнее средство.

С 21 февраля 2024 года вы можете смело говорить всем, кто вам позвонит, что я у вас не служу, и никаких проблем со мной нет. Не терзайте себя, товарищ полковник, я такой же солдат, как и все ваши другие солдаты. Я погиб в бою. Друзья! Не печальтесь о моей смерти. Давайте я избавлю вас от пышных речей на похоронах, скажу все сам. Просто закопайте меня на кладбище в Кировске («ЛНР»), рядом с солдатами батальона «Призрак», погибшими с момента подписания Минских соглашений и до начала «СВО»… В случае моей недееспособности, например, если я недострелюсь или если перед самой стрельбой ко мне вломятся и арестуют, моим представителем, адвокатом, будет человек, который предъявит… скрины моей переписки с ним на данную тему с короткой предысторией про книги».

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Некоторые источники написали, что причиной кардинального решения Мурза стало то, что его принудили удалить опубликованную информацию о понесенных потерях. Накануне своего предсмертного поста он опубликовал другой текст, вот выдержка:

«Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост из моего телеграм-канала. А вас заставило отдать этот приказ ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит – не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьёвым, которые <…> сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело. А вам дадут танки и коптеры».

Ранее Телеграф писал, что в сеть попало видео, на котором, как заявлено, видны кадры работы украинских военных из 3-й штурмовой бригады, которая прикрывала отступление из Авдеевки.

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