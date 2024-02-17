ВСУ ушли из Авдеевки. Что сказал Сырский?

Опубликовано: 17.02.2024 09:26 , Обновлено: 17.02.2024

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ночь на субботу, 17 февраля, написал на своей странице в Facebook, что принято решение вывести подразделения из Авдеевки – «во избежание окружения». «Жизнь военнослужащих – самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем», – пообещал Сырский в своем аккаунте.

Отвод украинских войск последовал после тяжелейших боев в течение нескольких месяцев.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание оцепления и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», – заявил Сырский.

Он написал, что «воины ВСУ достойно исполнили свой военный долг: «Сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике».

В пятницу днем в околовоенных телеграм-каналах распространилось видео с водружением россиянами флагов в центре Авдеевки.

Еще раньше в пятницу командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский сообщил в Telegram, что украинские подразделения отошли из укрепрайона «Зенит» на юго-восточной окраине Авдеевки «с незначительными потерями». А российские войска, по его словам, наоборот – понесли «огромные потери».

Российские войска многократно пытались взять Авдеевку с самого начала военных действий в феврале 2022 года. Масштабное наступление на нее велось с осени 2023-го.

Ранее Телеграф писал, что по сообщениям военных блогеров и высказываниям самих военных подразделения ВСУ постепенно уходят из большей части разрушенного города, а некоторые из них оказались в окружении. Такая ситуация сложилась после того, как россияне на этой неделе перерезали главный путь снабжения для украинских войск.

«Есть окружение на 180 и даже на 360 градусов» – ВСУ оказались на грани выхода из Авдеевки