Прокуратура Украины обвинила расстрелянных российских пленных в «вероломстве»

Опубликовано: 22.11.2022 16:24 , Обновлено: 22.11.2022

Прокуратура Украины завела уголовное дело после опубликованного в Сети видео с расстрелом российских пленных в Макеевке. Об этом заявил бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

По его словам, дело квалифицировали как «вероломство, совершенное военнослужащими РФ при сдаче в плен» (по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны).

«Вероломство является формой обмана, т. е. действий, направленных на завоевание доверия противника с целью получения военного преимущества», — объяснил он в своем твиттер-аккаунте.

https://twitter.com/MamedovGyunduz/status/1594993722521014274

Он отметил, что вероломство — это военное преступление.

«Однако этого недостаточно. Следствие должно установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям сторон», — добавил экс замгенпрокурора.

Мамедов также рассказал, что украинская прокуратура передала материалы дела передала в Единый реестр досудебных расследований 19 ноября.

В самой прокуратуре Украины пока это никак не комментировали.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Breakfast Show сообщил, что у Киева есть полная версия видео.

«Вот когда фрагмент видео смотришь, то может сложиться впечатление, что есть нарушение Женевской конвенции при сдаче в плен. Но когда смотришь полное видео, понятно, что часть российских военнослужащих действительно собиралась сдаться в плен, а часть из них открыла огонь по украинцам, которые пытались осуществить процедуру. В 47-м параграфе Женевской конвенции очень четко сказано, что при сдаче в плен, если есть угроза от сдающихся, то не действует такой параметр, как военнопленные. То есть это обычное по сути боестолкновение произошло», — заявил Подоляк.

И пообещал, что «полностью картину представит и даже, может, попытается ее как-то визуализировать».

Напомним, в Министерстве обороны РФ обвинили украинских военных в расстреле сдавшихся в плен русских солдат. Такое заявление было сделано после двух появившихся в Сети видео.

На одном из них, как предполагается, группу военных в российских форме берут в плен во дворе жилого дома. После этого появляется человек в форме с оружием, слышно выстрелы — и видео обрывается. На второй записи видно тела более десяти солдат в той же форме, рядом с некоторыми видны следы крови.

Киев пообещал расследовать видео с «расстрелом» российских пленных

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившееся в Сети видео с «расстрелом российских пленных» в Украине. Он заявил, что причастные должны быть «найдены и наказаны».

Песков пообещал «найти и наказать» тех, кто «расстрелял» российских пленных в Украине