Прокуратура Казахстана отказалась комментировать опубликованную в России «расшифровку» переговоров пилотов AZAL

Опубликовано: 16.01.2025 15:28 , Обновлено: 16.01.2025

Главная транспортная прокуратура и Комиссия по расследованию авиапроисшествий Минтранспорта Казахстана отказались подтвердить или опровергнуть подлинность «расшифровки» переговоров пилотов самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося под Актау 25 декабря 2024 года. Ранее эту «расшифровку» опубликовал российский тг-канал Baza.

«Мы вообще ничего сказать не можем в данный момент. Это не наш пресс-релиз, это российское СМИ опубликовало. Поэтому мы ничего в данный момент сказать не можем. И ни опровергнуть и ни подтвердить не можем пока», — сообщили казахстанскому изданию «Курсив» в Главной транспортной прокуратуре.

В Комиссии по расследованию авиапроисшествий Минтранспорта РК заявили, что не будут комментировать информацию, «не имеющую какого-либо официального источника», до публикации предварительного отчёта.

Ранее редакция Telegraf.news ознакомилась с так называемой «расшифровкой переговоров», опубликованной в России. Из стенограммы следует, что экипаж самолёта самостоятельно принимал решения, в том числе об отказе от посадки в Грозном и выборе маршрута до Актау. Вновь отметим, что подлинность этой информации официально не подтверждена.

В России опубликовали свою расшифровку переговоров пилотов разбившегося самолёта «Азейбарджанских авиалиний»

Напомним, в результате крушения самолёта, летевшего из Баку в Грозный, погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолёт был повреждён «вследствие обстрела с земли на территории РФ», и потребовал от Москвы «наказания виновных» и «выплаты компенсаций». Позже президент России Владимир Путин извинился перед Алиевым за «трагический инцидент», объяснив произошедшее «отражением нападения» украинских беспилотников на российские города.

Путин извинился перед Алиевым за «трагический инцидент» с азербайджанским самолетом