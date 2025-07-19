Прокуратура Южной Кореи предъявила ряд новых обвинений бывшему президенту

Опубликовано: 19.07.2025 10:12 , Обновлено: 19.07.2025

Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю, который находится под стражей, в субботу, 19 июля, предъявили дополнительные обвинения. Об этом сообщил офис специального прокурора, который ведёт расследование по делу о введении военного положения.

Новые обвинения включили в себя воспрепятствование осуществлению прав других лиц путём злоупотребления властью, приказ об уничтожении записей и блокирование исполнения ордеров на арест, утверждает корейское агентство Yonhap.

Ранее Юн Сок Ёлю уже предъявляли обвинения в мятеже, по которому максимальным наказанием является пожизненное заключение или смертная казнь. Экс-президент отверг все обвинения.

Напомним, в начале декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Он обвинил оппозиционную Демократическую партию, которая имела большинство в парламенте, в «государственной измене» и «антигосударственной деятельности».

Президент Южной Кореи объявил в стране военное положение

Эти действия вызвали протесты и осуждение со стороны мирового сообщества. Через несколько часов после объявления парламент страны большинством голосов проголосовал за отмену военного положения.

Впоследствии парламент вынес Юн Сок Ёлю импичмент. Экс-президент был взят под стражу. Для расследования его действий был назначен специальный прокурор. На этой неделе суд отклонил его прошение об освобождении из-под ареста.

Президенту Южной Кореи предъявили официальные обвинения. Какое наказание грозит за мятеж?