Президенту Южной Кореи предъявили официальные обвинения. Какое наказание грозит за мятеж?

Опубликовано: 26.01.2025 15:09 , Обновлено: 26.01.2025

В воскресенье, 26 января, прокуроры предъявили официальные обвинения президенту Южной Кореи Юн Сок Ёля, которого на прошлой неделе взяли под стражу. Его обвинили в организации мятежа путем кратковременного введения военного положения в стране 3 декабря 2024 года.

Обвинительное заключение было опубликовано южнокорейскими СМИ, об этом также сообщила главная оппозиционная партия страны, передало агентство Reuters. Предъявленные Юн Сок Ёлю обвинения являются беспрецедентными для страны и в случае признания его виновным могут грозить политику десятками лет тюрьмы.

“Наконец начнётся наказание главы мятежа”, - заявил представитель Демократической партии Южной Кореи Хан Мин Су.

Объявленное Юн Сок Ёлем военном положение предполагало запрет политической и парламентской деятельности и введение контроля местных средств массовой информации. Этот шаг спровоцировал волну политических потрясений в четвертой по величине экономике Азии, которая к тому же является главным союзником США. Так, импичмент был объявлен не только президенту, но и премьер-министру, которого также отстранили от власти, а также ряду высокопоставленных военных чиновников, которых считают причастными к предполагаемому мятежу.

Юн, сам бывший главный прокурор, в настоящее время находится в одиночной камере, куда его поместили после ареста 15 января после нескольких дней ожесточенного противостояния между президентской охраной и производившими арест должностными лицами.

По сообщениям СМИ, в течение выходных суд дважды отклонил ходатайство прокуратуры о продлении срока его содержания под стражей на время проведения дальнейшего расследования, однако с учетом предъявленных обвинений суд вновь потребовал оставить его под стражей.

Адвокаты Юна призвали прокуроров немедленно освободить его из-под стражи, поскольку считают арест незаконным.

Наказание - смертная казнь?

Отметим, что мятеж - это одно из немногих уголовных преступлений, от которых у президента Южной Кореи нет иммунитета. Оно карается пожизненным заключением или смертной казнью, хотя на практике Южная Корея уже несколько десятилетий не применяла смертную казнь.

На прошлой неделе на слушаниях в Конституционном суде по делу об импичменте Юн и его адвокаты настаивали на том, что глава государства никогда не намеревался полноценно вводить военное положение, а лишь рассматривал эти меры как “предупреждение” для выхода из политического кризиса.

Параллельно с уголовным процессом Верховный суд Южной Кореи должен принять решение об отстранении Юна от должности главы государства или восстановлении его президентских полномочий. На принятие решения суду отводится 180 дней.

Ранее Telegraf.news сообщил, что несмотря на то, что местонахождение политика было хорошо известно, задержать его удалось лишь со второй попытки. Сделать это в первый раз помешали сотрудники службы безопасности президента. Юн Сок Ёль стал первым арестованным действующим президентом Южной Кореи.

Следователи со второй попытки задержали президента Южной Кореи за объявление военного положения