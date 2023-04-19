"Происходит сейчас" - В ВСУ объявили о начале контрнаступления

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Опубликовано: 19.04.2023 15:38 , Обновлено: 19.04.2023

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 19 апреля в эфире национального телемарафона объявила, что контрнаступление ВСУ уже началось на востоке страны.

“Постоянно продолжается подготовка ВСУ и различных действий оборонительного и наступательного характера. Контрнаступательные действия в том числе происходят и сейчас на востоке”, - заявила украинская чиновница.

Анна Маляр призвала украинцев и СМИ “не сводить публично контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям”.

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“Поэтому говорить узко о контрнаступлении - некорректно. Это огромный комплекс действий и мероприятий, которые осуществляют ВСУ. Это прежде всего подготовка людей к комплексу действий - и к оборонительным, и к наступательным”, - уточнила заместитель министра обороны Украины.

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Ранее Телеграф писал, что по всей видимости контрнаступление началось с артподготовки ещё в начале апреля. Российские военкоры, поддерживающие вторжение в Украину, сообщили, что ВСУ активно начали активно применять высокоточные HIMARS для уничтожения ПВО ВС РФ накануне своего наступления. Впрочем, в командовании как ВСУ, так и российской армии хранили молчание.

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Тем временем российские военкоры 17-18 апреля сообщили, что ВСУ пошли в атаку на Запорожском направлении. О результате боевых действий пока неизвестно. Минобороны Украины и России на эту тему не высказывались.

А в Сети появились кадры из военных учений ВСУ, в которых принимают участие тысячи военнослужащих, готовящихся освобождать территорию Украины. Конкретных данных о месте и воинской части нет.

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Судьба решится в первые часы?

В свою очередь, в интервью изданию Foreign Policy старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и предстоящим конфликтам Франц-Стефан Гади заявил, что первые сутки ожидаемого наступления ВСУ будут решающими. По его словам, операция может вызвать “паралич в российском военном руководстве и панику среди российских рядовых”, сообщает “Московский комсомолец” со ссылкой на Foreign Policy.

В свою очередь, командир батальона «Восток» пророссийских прокси в Донецкой области Александр Ходаковский заверил, что его подразделение готово. “Может, это просто ситуативные всплески, не имеющие чёткой системы. Но, тем не менее, наступления с их стороны ждём и готовимся», - рассказал он, уточнив, что в последнее время артиллерия ВСУ активизировалась.