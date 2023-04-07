Началось? В России сообщили о массированных ударах украинских HIMARS - "Борьба за небо"

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Опубликовано: 07.04.2023 13:47 , Обновлено: 04.07.2024

Российские военкоры, поддерживающие вторжение в Украину, сообщили, что ВСУ активно начали активно применять высокоточные HIMARS для уничтожения ПВО ВС РФ накануне своего наступления. Впрочем, в командовании как ВСУ, так и российской армии хранят молчание.

“По информации с мест, сейчас укропы в преддверии наступления выпиливают наше ПВО высокоточным оружием. Хаймарсов не жалеют. Свои БПЛА самолетного типа часто используют как наживку и провокацию. Могут себе это позволить”, - рассказал Игорь Гиркин в своем тг-канале.

“По сути, это борьба за небо, за разведку и за оперативность информации для часа Х”, - уточнил он.

Массированные удары HIMARS и артиллерии предшествовали и другим украинским успешным наступлениям - под Харьковом и Херсоном в 2022 году. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, в свою очередь, утверждает, что точные направления и даты контрнаступления не знают даже большинство прелстпвтелуц властей Украины.

“На сегодняшний день людей, обладающих информацией, где, когда, каким образом будут начинаться те или иные действия на территории нашей планеты, очень ограниченное количество. Не больше 3-5 человек”, – заявил он.

Тем временем, Владимир Зеленский подписал указы о создании 19 администраций в Запорожской области на территориях, которые сейчас заняты российскими войсками.

“Решающая битва”

Ранее Кирилл Буданов, глава разведки министерства обороны Украины (ГУР), заявил, что Россия и Украина проведут “решающую битву этой весной, и эта битва будет последней перед окончанием этой войны”.

Важнейшими предпосылками для украинского контрнаступления станут: завершение подготовки новых подразделений, ослабление российского тыла, надежная логистическая цепочка и разведданные в режиме реального времени.

В НАТО и Украине провели симуляции

CNN сообщил, что высокопоставленные американские и украинские офицеры провели симуляцию наступления в прошлом месяце. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дж. Марк Милли рассказал, как это происходило: “Украинцы перемещали объекты на картах, чтобы определить, каков их наилучший курс действий, и они определили преимущества и недостатки связанных с этим рисков”.

Все эксперты сходятся во мнении, что одним из признаков наступления - хотя они могут быть хорошо замаскированы - будут операции по нанесению ударов по логистическим узлам, тыловым базам и складам боеприпасов глубоко за линией фронта русских, как с помощью западного оружия дальнего действия, такого как HIMARS, так и диверсионных операции. Недавно уже произошел всплеск подобных нападений на юге Запорожья и в Крыму.

По данным украинского Генерального штаба, российские войска знают об этом и продолжают наращивать свой оборонительный потенциал. Советник мэра украинского Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские войска перебросили тяжелую технику, боевые машины пехоты и боеприпасы из тыла Мариуполя, Донецкая область, в сторону Розовки, в Запорожской области, в 45 км к северо-западу от Мариуполя на потенциальном направлении наступления ВСУ.

В Сеть слили «засекреченные карты» контрнаступления Украины — NYT

Тем временем, ранее стало известно, что Украина подготовила 8 новых бригад численностью до 40 тыс. солдат для контрнаступления на российские позиции, заверяют на Западе. Если там все больше уверены в его успешности, то российские эксперты в мнениях разделились. Собрали, что они говорят о предстоящей панике в армии РФ и как украинцы будут идти вперёд.

Что говорят в России о контрнаступлении Украины — «Противник хитер и инициативен»