Профсоюз учителей Польши предупредил о забастовке 1 сентября из-за низких зарплат. Сколько зарабатывают?

Опубликовано: 25.08.2025 09:44 , Обновлено: 25.08.2025

Польские учителя объявили о проведении общенациональной акции протеста 1 сентября, потребовав повышения заработной платы и привязки её к среднему показателю по стране.

По данным польского издания Business Insider, Польский профсоюз учителей находится в состоянии протестной готовности с начала летних каникул. Если правительство не оправдает ожиданий учителей, есть опасения, что первый звонок в школах 1 сентября не прозвенит - работники сферы образования заявили о готовности объявить общенациональную забастовку в этот день.

Чего требуют польские учителя?

Прежде всего, чтобы их зарплаты официально привязали к среднему показателю по стране и повысили на 10%. По мнению профсоюза, прошлогоднее повышение зарплат примерно на 30% не смогло сократить разрыв между их зарплатами и зарплатами представителей других профессиональных групп. В настоящее время начинающий учитель зарабатывает лишь немногим больше минимальной заработной платы.

Чтобы решить проблему, 25 июля этого года Сейм Польши внёс изменения в Устав учителей. По мнению Министерства национального образования, изменения в законодательство стали ответом на требования учителей, но в профсоюзе так не считают, отметило издание Business Insider.

Согласно изменённым правилам, срочный трудовой договор для начинающего учителя, который предполагает более низкую оплату труда, решили сократить с двух до одного учебного года. Кроме того, право на компенсационную пенсию и получили не только учителя государственных и частных образовательных учреждений, центров профессионального обучения и отраслевых центров квалификации, учреждений искусства, педагогических библиотек, центров повышения квалификации учителей и колледжей для работников социальной сферы, но и учителя, работающие в районных образовательных центрах, исправительных учреждениях и приютах для несовершеннолетних. Для учителей пообещали ввести новые правила досрочного выхода на пенсию.

Кроме того, в Минобре пообещали убрать дополнительные неоплачиваемые часы и выплачивать вознаграждение учителям за неотработанные сверхурочные часы, если в это время они выполняли другую работу по поручению директора. Необоснованные внеплановые замены также пообещали ограничить.

Дополнительную прибавку к зарплате пообещали некоторым учителям за счёт увеличения юбилейной премии за 40 лет стажа - до 300% месячной зарплаты , а также введения юбилейной премии за 45 лет стажа в размере 400% месячной зарплаты . Пенсий по старости и по инвалидности также пообещали поднять.

Все эти нововведения Польский профсоюз учителей официально приветствовал, но посчитал недостаточным. Там заявили, что самое важное требование — повышение заработной платы — правительство всё ещё не выполнило. Недовольство учителей усиливается тем, что, как они сами отмечают, с ними обращаются хуже, чем с представителями любой другой социально значимой профессии. В качестве примера приводят полицейских, которые имеют право на не облагаемые налогом пособия на жильё в размере от 900 до 1800 злотых (в эквиваленте порядка 700-1400 рублей), а также работников органов местного самоуправления, для которых правительство ввело трёхлетнюю программу субсидирования заработной платы в размере 1000 злотых (около 800 рублей) в качестве мотивационного стимула.

На фото - министр образования Польши Барбара Новацкая

Сколько зарабатывает польский учитель?

Тем не менее, пока Министерство образования Польши остаётся непреклонным, утверждая, что в бюджете нет лишних денег, и что правительство уже и так многое сделало для учителей.

В ведомстве подсчитали, что в результате повышения заработной платы с 1 января 2024 года и 1 января 2025 года средняя заработная плата учителей увеличилась на 1894 злотых для начинающих учителей (порядка 1,5 тыс. рублей в эквиваленете), 2093 злотых (около 1,6 тыс. рублей) для штатных и 2674 злотых (2,1 тыс. рублей) для сертифицированных учителей по сравнению с 2023 годом. Таким образом, рост составил примерно 40% и 37% , соответственно.

Ограничение расходов на финансирование государственного сектора власти Польши объяснили необходимостью срочных инвестиций в военное развитие. В результате повышение расходов на развитие всего государственного сектора ограничили 5%.

По данным Business Insider, с 1 января 2025 года минимальные ставки профессиональных заработных плат для польских учителей составляют:

5153 злотых (более 4,2 тыс. рублей в эквиваленте) до вычета налогов для начинающих учителей,

5310 злотых (более 4,3 тыс. рублей) для штатных учителей,

6211 злотых (более 5 тыс. рублей) для сертифицированных учителей.

Польские учителя считают такой уровень оплаты труда “несправедливым” и “не позволяющим жить достойно”. По мнению профсоюза, это в результате выльется в массовый отток работников из сферы образования. Там отметили, что уже сейчас в стране наблюдается острая нехватка учителей. В январе этого года в сфере образования было 4940 вакансий, а в настоящее время, судя по объявлениям о вакансиях на сайтах управлений образования, нехватка учителей оценивается примерно в 20 тыс. человек.

[inf]В Беларуси, согласно последним данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов (то есть до вычета обязательных налогов и отчислений в фонд соцзащиты) в сфере образования составляет 2073,3 рубля .[/inf]

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Ранее Telegraf.news рассказал, что правительство Беларуси приняло решение повысить базовую ставку, которая является основой для расчёта зарплат работников бюджетной сферы. С 1 сентября 2025 года её размер составит 273 рубля.

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