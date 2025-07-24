Белстат озвучил среднюю зарплату белорусов в июне. Кто, кроме айтишников, получал больше 1000 долларов?

📊 Анализ

Опубликовано: 24.07.2025 12:19 , Обновлено: 24.07.2025

Национальный статистический комитет 24 июля обнародовал свежую статистику о номинальной начисленной средней заработной плате в Беларуси. С учётом упавшего курса доллара, этот показатель приблизился к отметке в 1000 долларов. Впрочем, уже сейчас, согласно официальной статистике, специалисты в отдельных сферах экономики получают в среднем больше этой суммы. В списке не только айтишники.

По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов (то есть до вычета обязательных налогов и отчислений в фонд соцзащиты) в июне составила 2717,8 рубля . По сравнению с майским показателем она подросла на 65,5 рубля . Если же перевести эти показатели в доллары, то рост средней зарплаты окажется даже существеннее - плюс 34,6 доллара за месяц с учётом подешевевшей американской валюты.

Впрочем, уровень зарплат в разных регионах страны по-прежнему неравномерный: жители столицы зарабатывают в среднем больше, чем средний показатель по стране, тогда как

Среди белорусских регионов в топе по-прежнему Минская область (2767 рублей), а также у Гомельская (2421,2 рубля) и Гродненская (2420,6 рубля) области. Витебская область, как и месяцем ранее, находится на последнем месте по этому показателю. Если сравнивать средние зарплаты на Витебщине со столичными, разница составит в более чем в полтора раза (1 309,1 рубля в денежном выражении).

Регион Зарплата (BYN) Зарплата (USD) Разница со средней по стране (BYN) % от средней по стране г. Минск 3598,2 1211,52 +880,4 132% Минская область 2767,0 931,65 +49,2 102% Гомельская область 2421,2 815,22 -296,6 89% Гродненская область 2420,6 815,02 -297,2 89% Брестская область 2390,6 804,92 -327,2 88% Могилевская область 2301,6 774,95 -416,2 85% Витебская область 2289,1 770,74 -428,7 84% Средняя по стране 2717,8 915,08 - 100%

Где зарабатывают в среднем больше всего?

Показатели средних зарплат по видам экономической деятельности в Беларуси также сильно варьируются. В свежей инфографике Белстат показал уровень заработка белорусов в 15 областях экономики. В 4 из них средние зарплаты превышают средний по стране показатель, причём этот квартет остался неизменным с мая:

информация и связь,

строительство,

профессиональная, научная и техническая деятельность,

промышленность.

Вид экономической деятельности Средняя зарплата (BYN) Средняя зарплата (USD) Разница со средней по стране (BYN) Информация и связь 5773,0 1943,77 +3055,2 (+112%) Строительство 3405,1 1146,50 +687,3 (+25%) Профессиональная, научная и техническая деятельность 3293,5 1108,92 +575,7 (+21%) Промышленность 2863,1 963,97 +145,3 (+5%) Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 2500,1 841,78 -217,7 (-8%) Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 2498,6 841,28 -219,2 (-8%) Операции с недвижимым имуществом 2399,5 807,91 -318,3 (-12%) Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2196,9 739,70 -520,9 (-19%) Здравоохранение и социальные услуги 2207,1 743,13 -510,7 (-19%) Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 2078,8 699,93 -639,0 (-24%) Предоставление прочих видов услуг 2199,3 740,50 -518,5 (-19%) Творчество, спорт, развлечения и отдых 1976,6 665,52 -741,2 (-27%) Образование 2033,6 684,71 -684,2 (-25%) Услуги по временному проживанию и питанию 1963,5 661,11 -754,3 (-28%)

Ранее, как рассказал Telegraf.news, Белстат озвучил размер медианной заработной платы, который экономисты считают более показательным с точки зрения среднего уровня дохода населения, чем показатель средней зарплаты. Оказалось, что в Беларуси в мае этот показатель составил 2014 рублей.

Белстат озвучил размер медианной зарплаты в Беларуси. Насколько выросла с 2024 года?