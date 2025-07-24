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Белстат озвучил среднюю зарплату белорусов в июне. Кто, кроме айтишников, получал больше 1000 долларов?

Белстат озвучил среднюю зарплату белорусов в июне. Кто, кроме айтишников, получал больше 1000 долларов?
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📊 Анализ

Национальный статистический комитет 24 июля обнародовал свежую статистику о номинальной начисленной средней заработной плате в Беларуси. С учётом упавшего курса доллара, этот показатель приблизился к отметке в 1000 долларов. Впрочем, уже сейчас, согласно официальной статистике, специалисты в отдельных сферах экономики получают в среднем больше этой суммы. В списке не только айтишники.

По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов (то есть до вычета обязательных налогов и отчислений в фонд соцзащиты) в июне составила 2717,8 рубля . По сравнению с майским показателем она подросла на 65,5 рубля . Если же перевести эти показатели в доллары, то рост средней зарплаты окажется даже существеннее - плюс 34,6 доллара за месяц с учётом подешевевшей американской валюты.

Впрочем, уровень зарплат в разных регионах страны по-прежнему неравномерный: жители столицы зарабатывают в среднем больше, чем средний показатель по стране, тогда как

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Среди белорусских регионов в топе по-прежнему Минская область (2767 рублей), а также у Гомельская (2421,2 рубля) и Гродненская (2420,6 рубля) области. Витебская область, как и месяцем ранее, находится на последнем месте по этому показателю. Если сравнивать средние зарплаты на Витебщине со столичными, разница составит в более чем в полтора раза (1 309,1 рубля в денежном выражении).

РегионЗарплата (BYN)Зарплата (USD)Разница со средней по стране (BYN)% от средней по стране
г. Минск3598,21211,52+880,4132%
Минская область2767,0931,65+49,2102%
Гомельская область2421,2815,22-296,689%
Гродненская область2420,6815,02-297,289%
Брестская область2390,6804,92-327,288%
Могилевская область2301,6774,95-416,285%
Витебская область2289,1770,74-428,784%
Средняя по стране2717,8915,08-100%

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Где зарабатывают в среднем больше всего?

Показатели средних зарплат по видам экономической деятельности в Беларуси также сильно варьируются. В свежей инфографике Белстат показал уровень заработка белорусов в 15 областях экономики. В 4 из них средние зарплаты превышают средний по стране показатель, причём этот квартет остался неизменным с мая:

  • информация и связь,
  • строительство,
  • профессиональная, научная и техническая деятельность,
  • промышленность.
Вид экономической деятельностиСредняя зарплата (BYN)Средняя зарплата (USD)Разница со средней по стране (BYN)
Информация и связь5773,01943,77+3055,2 (+112%)
Строительство3405,11146,50+687,3 (+25%)
Профессиональная, научная и техническая деятельность3293,51108,92+575,7 (+21%)
Промышленность2863,1963,97+145,3 (+5%)
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность2500,1841,78-217,7 (-8%)
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов2498,6841,28-219,2 (-8%)
Операции с недвижимым имуществом2399,5807,91-318,3 (-12%)
Сельское, лесное и рыбное хозяйство2196,9739,70-520,9 (-19%)
Здравоохранение и социальные услуги2207,1743,13-510,7 (-19%)
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг2078,8699,93-639,0 (-24%)
Предоставление прочих видов услуг2199,3740,50-518,5 (-19%)
Творчество, спорт, развлечения и отдых1976,6665,52-741,2 (-27%)
Образование2033,6684,71-684,2 (-25%)
Услуги по временному проживанию и питанию1963,5661,11-754,3 (-28%)

Ранее, как рассказал Telegraf.news, Белстат озвучил размер медианной заработной платы, который экономисты считают более показательным с точки зрения среднего уровня дохода населения, чем показатель средней зарплаты. Оказалось, что в Беларуси в мае этот показатель составил 2014 рублей.

Белстат озвучил размер медианной зарплаты в Беларуси. Насколько выросла с 2024 года?

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