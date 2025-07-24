Белстат озвучил среднюю зарплату белорусов в июне. Кто, кроме айтишников, получал больше 1000 долларов?
Национальный статистический комитет 24 июля обнародовал свежую статистику о номинальной начисленной средней заработной плате в Беларуси. С учётом упавшего курса доллара, этот показатель приблизился к отметке в 1000 долларов. Впрочем, уже сейчас, согласно официальной статистике, специалисты в отдельных сферах экономики получают в среднем больше этой суммы. В списке не только айтишники.
По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов (то есть до вычета обязательных налогов и отчислений в фонд соцзащиты) в июне составила 2717,8 рубля . По сравнению с майским показателем она подросла на 65,5 рубля . Если же перевести эти показатели в доллары, то рост средней зарплаты окажется даже существеннее - плюс 34,6 доллара за месяц с учётом подешевевшей американской валюты.
Впрочем, уровень зарплат в разных регионах страны по-прежнему неравномерный: жители столицы зарабатывают в среднем больше, чем средний показатель по стране, тогда как
Среди белорусских регионов в топе по-прежнему Минская область (2767 рублей), а также у Гомельская (2421,2 рубля) и Гродненская (2420,6 рубля) области. Витебская область, как и месяцем ранее, находится на последнем месте по этому показателю. Если сравнивать средние зарплаты на Витебщине со столичными, разница составит в более чем в полтора раза (1 309,1 рубля в денежном выражении).
|Регион
|Зарплата (BYN)
|Зарплата (USD)
|Разница со средней по стране (BYN)
|% от средней по стране
|г. Минск
|3598,2
|1211,52
|+880,4
|132%
|Минская область
|2767,0
|931,65
|+49,2
|102%
|Гомельская область
|2421,2
|815,22
|-296,6
|89%
|Гродненская область
|2420,6
|815,02
|-297,2
|89%
|Брестская область
|2390,6
|804,92
|-327,2
|88%
|Могилевская область
|2301,6
|774,95
|-416,2
|85%
|Витебская область
|2289,1
|770,74
|-428,7
|84%
|Средняя по стране
|2717,8
|915,08
|-
|100%
Где зарабатывают в среднем больше всего?
Показатели средних зарплат по видам экономической деятельности в Беларуси также сильно варьируются. В свежей инфографике Белстат показал уровень заработка белорусов в 15 областях экономики. В 4 из них средние зарплаты превышают средний по стране показатель, причём этот квартет остался неизменным с мая:
- информация и связь,
- строительство,
- профессиональная, научная и техническая деятельность,
- промышленность.
|Вид экономической деятельности
|Средняя зарплата (BYN)
|Средняя зарплата (USD)
|Разница со средней по стране (BYN)
|Информация и связь
|5773,0
|1943,77
|+3055,2 (+112%)
|Строительство
|3405,1
|1146,50
|+687,3 (+25%)
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|3293,5
|1108,92
|+575,7 (+21%)
|Промышленность
|2863,1
|963,97
|+145,3 (+5%)
|Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность
|2500,1
|841,78
|-217,7 (-8%)
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|2498,6
|841,28
|-219,2 (-8%)
|Операции с недвижимым имуществом
|2399,5
|807,91
|-318,3 (-12%)
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|2196,9
|739,70
|-520,9 (-19%)
|Здравоохранение и социальные услуги
|2207,1
|743,13
|-510,7 (-19%)
|Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг
|2078,8
|699,93
|-639,0 (-24%)
|Предоставление прочих видов услуг
|2199,3
|740,50
|-518,5 (-19%)
|Творчество, спорт, развлечения и отдых
|1976,6
|665,52
|-741,2 (-27%)
|Образование
|2033,6
|684,71
|-684,2 (-25%)
|Услуги по временному проживанию и питанию
|1963,5
|661,11
|-754,3 (-28%)
Ранее, как рассказал Telegraf.news, Белстат озвучил размер медианной заработной платы, который экономисты считают более показательным с точки зрения среднего уровня дохода населения, чем показатель средней зарплаты. Оказалось, что в Беларуси в мае этот показатель составил 2014 рублей.
Белстат озвучил размер медианной зарплаты в Беларуси. Насколько выросла с 2024 года?