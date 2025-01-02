"Проблема носит глобальный характер" — В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятия

Опубликовано: 02.01.2025 18:05 , Обновлено: 02.01.2025

С 1 января 2025 года Россия прекратила транзит газа в ЕС через Украину, на фоне чего он перестал поступать и в самопровозглашённое Приднестровье. Первый вице-премьер, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник сообщил, что из-за энергодефицита в регионе остановились почти все промышленные предприятия.

«Кризис носит настолько тяжёлый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия за исключением лишь тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья», — заявил Оболоник.

Он добавил, что сейчас делается всё возможное для отгрузки уже готовой продукции, которая хранится на складах. По словам главы Минэкономразвития, положение дел в энергетике можно будет оценить уже к 5 января, когда станет окончательно ясна потребность бытового сектора в энергоресурсах.

При этом Сергей Оболоник выразил надежду, что тогда, возможно, при помощи сокращения тех или иных энергетических расходов удастся “выкроить” что-то и для промышленности, передало местное издание “Новости Приднестровья”.

[info_b]Напомним, поставляемый «Газпромом» газ не использовался в Молдове, а был предназначен для Приднестровья, которое не подчиняется Кишинёву. Сама же Молдова уже несколько лет закупает газ в Европе. Однако в Приднестровье находится Молдавская ГЭС, которая использовала российский газ для генерации электричества. А его, в свою очередь, потребляли на территории всей Молдовы.[/info_b]

«Пока развитие [ситуации] управляемое и соответствующее прогнозам, но проблема носит настолько глобальный характер, что при длительном её неурегулировании мы получим уже необратимые изменения. То есть предприятия потеряют свои возможности к запуску», — заявил министр.

К слову, днём ранее жители самопровозглашённого Приднестровья остались без отопления и горячей воды. Причина всё та же — отказ российской государственной компании “Газпром” подавать газ через территорию Украины. Там заявили, что они «лишены технической и юридической возможности» поставлять энергоресурсы по этому маршруту.

Приднестровье осталось без отопления и горячей воды после прекращения поставок российского газа

Также мы рассказывали, что «Газпром» предупредил о прекращении поставок газа в Приднестровье ещё в декабре 2024 года. В ответ на это премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил: Российская Федерация использует энергетику в качестве «политического оружия».

«Газпром» подтвердил, что оставит Приднестровье без газа с 1 января