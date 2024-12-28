"Газпром" подтвердил, что оставит Приднестровье без газа с 1 января

Опубликовано: 28.12.2024 21:08 , Обновлено: 28.12.2024

Российская государственная компания "Газпром" объявила о прекращении поставок газа в Приднестровье. В ответ премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Российская Федерация использует энергетику в качестве "политического оружия".

28 декабря “Газпром” направил подконтрольной ему компании “Молдовагаз” (у российской компании 50% + 1 акция) уведомление, в котором сообщил, что больше не будет поставлять туда газ, начиная с 1 января 2025. Компания обосновала свое решение невыплатой долга «Молдовагазом».

В российском концерне заверили, что ограничение будет действовать до тех пор, пока он письменно не уведомит “Молдовгаз” об ином совсем решении.

“ПАО “Газпром” оставляет за собой все права, включая право расторжения контракта в одностороннем порядке и право требовать от АО “Молдовагаз” возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих контрактных обязательств”, - говорится в заявлении компании.

“Политическое оружие”

В Молдове резко отреагировали на заявление российского газового гиганта.

«Это решение еще раз подтверждает намерение Кремля оставить жителей Приднестровья без света и тепла в середине зимы. Россия использует энергию как политическое оружие, превращая жителей Приднестровья, которые она контролирует через свою незаконно размещенную армию, в заложников”, - заявил молдпвскиц премьер.

Он заявил, что осуждает действия “Газпрома” и пообещал, что Молдова не откажется от своего решения и не будет “признавать никаких предполагаемых долгов, которые были признаны недействительными в результате международного аудита”.

Речан заверил, что Молдова диверсифицировала источники поставок природного газа, чтобы снизить зависимость правого берега Днестра. “Наша страна готова справиться с любой ситуацией, возникшей из-за решения Кремля. Мы продолжим обеспечивать поставки природного газа из других источников и защищать уязвимых потребителей ”, - добавил он.

Напомним, что поставляемый “Газпромом” газ не использовался в Молдове, а был предназначен для Приднестровья, которое не подчиняется Кишинёву. Сама же Молдова уже несколько лет закупает газ в Европе. Однако в Приднестровье находится Молдавская ГЭС, которая использовала российский газ для генерации электричества. А его уже потребляли на территории всей Молдовы.

[inf]Ранее министр энергетики Молдовы Виктор Парликов сообщил, что правительство Молдовы предлагало «Газпрому» $8,6 млн для урегулирования вопроса. По его словам большая часть “долга”, предъявленного российской компанией, не подтверждена или не исполнима. Более того, аудиторы пришли к выводу, что у “Молдовагаз” есть право выдвинуть «Газпрому» встречные финансовые требования.[/inf]

“В первые часы прекратят подачу горячего водоснабжения”

Тем временем президент самопровозглашенной Приднестровья Вадим Красносельский, выступая в Верховном Совете сепаратистского региона, заявил, что Украина (через которую поступает газ) и Россия не заинтересованы в остановке поставок газа в Приднестровье.

«Я хочу сразу пресечь спекуляции о том, что кто-то не хочет пропускать либо поставлять газ. Это неправда. У меня сложилось мнение, знания, что ни Россия, ни Украина не желают препятствовать поставкам природного газа в Приднестровье. Надо просто договориться, надо подписать соглашение, надо работать в этом направлении», - заявил он. А затем призвал Молдову прийти к соглашению с “Газпромом”.

На фоне плохих новостей жителей Приднестровья призвали готовиться к отключению отопления и горячей воды уже с утра 1 января.

Местное издание «Приднестровские новости» описало, как в регионе начнется коллапс: «Если энергокризис всё-таки случится, то 1 января в первые часы прекратят подачу горячего водоснабжения. В 7 утра будет отключено отопление. После отключения тепла сети остынут за 12 часов, горячая вода исчезнет сразу. В квартирах падение температуры почувствуют спустя сутки».

Также в Приднестровье предупредили, что уже с 9:00 28 декабря могут начаться отключения газа для ряда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. А использование газа для коммерческих целей, не связанных с продажей продуктов питания или организацией питания, будет запрещена.

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