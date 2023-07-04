Пригожину вернули 10 миллиардов российских рублей, изъятые во время мятежа

Опубликовано: 04.07.2023 16:37 , Обновлено: 04.07.2023

Силовики Санкт-Петербурга вернули Евгению Пригожину 10 миллиардов российских рублей, которые изъяли из офиса ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа.

Если еще утром 2 июля следствие не собиралось возвращать Пригожину найденные 24 июня при обысках миллиарды рублей, сотни тысяч долларов и пять слитков золота, то к вечеру того же дня было принято противоположное решение, сообщила”Фонтанка”.

Сообщается, что помимо денег вернули и технику, изъятую во время следственных действий в «ЧВК Вагнер Центре» и офисе медиагруппы «Патриот».

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По данным «Фонтанки», деньги забрал водитель Пригожина, у которого была доверенность. Самого основателя ЧВК «Вагнер» на процедуре передачи денег не было. По информации издания, Пригожин в тот день был в Москве.

Ранее Пригожин заявлял, что деньги предназначались на зарплаты вагнеровцам и выплаты родственникам погибших.

Напомним, силовики изъяли деньги и прочее имущество Евгения Пригожина из офиса ЧВК после начала им мятежа:

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