Пригожин отправил в Европарламент окровавленную кувалду

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Опубликовано: 24.11.2022 08:46 , Обновлено: 24.11.2022

Глава ЧВК «Вагнер», «повар» Путина Евгений Пригожин решил отправить в Европейский парламент футляр из-под скрипки, в который положил кувалду "в крови" с выгравированным логотипом своего вооруженного формирования. Об этом 23 ноября сообщили российские СМИ.

Ранее он заявлял, что считает Европарламент «распущенным»:

«Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным. Но прежде, чем данная процедура вступит в законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс. Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно — подготовить и отправить».

Кадры с «информационным кейсом» выложили в сеть.

Сообщается, что следы крови на кувалде бутафорские.

Вероятно, так Пригожин отреагировал на то, что межпартийная группа депутатов Европарламента призвала Евросоюз внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Такое письмо группа европейских политиков направила ещё 11 ноября президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС.

В Европарламенте призвали ЕС признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Ранее Телеграф писал, что Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России «страной-спонсором терроризма».

Европарламент признал Россию «спонсором терроризма»